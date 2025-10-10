ΑΕΚ: Έκλεισε φιλικό με τη Μαρκό στα Σπάτα
Ο Μάρκο Νίκολιτς, όπως και στην προηγούμενη διακοπή για τους αγώνες των Εθνικών ομάδων, έτσι και σε αυτή, είχε εκφράσει επιθυμία να κλείσει ένα φιλικό τεστ προκειμένου να πάρουν χρόνο συμμετοχής όσοι παίκτες δεν είναι διεθνείς και βρίσκονται για προπονήσεις στα Σπάτα.
Έτσι η ΑΕΚ έκλεισε φιλικό με τη Μαρκό και θα αντιμετωπίσει την προσεχή Δευτέρα (13/10) την ομάδα της δεύτερης κατηγορίας σε ένα παιχνίδι καθαρά προπονητικού χαρακτήρα που θα λάβει χώρα στα Σπάτα.
Η ΑΕΚ επέστρεψε στις προπονήσεις την Παρασκευή, έχοντας δέκα διεθνείς που απουσιάζουν αυτήν την περίοδο. Πρόκειται για τους Ρότα, Μάνταλο, Καλοσκάμη, Στρακόσα, Μαρίν, Ελίασον, Κοϊτά, Γιόβιτς, Πινέδα και Πιερό.
