Οι ποδοσφαιριστές του ΠΑΟΚ, με εξαίρεση τους έξι διεθνείς και τους τραυματίες (Παβλένκα, Πέλκα και Τσάλοφ), επέστρεψαν στο γήπεδο, μετά το τριήμερο ρεπό που τους έδωσε ο Ραζβάν Λουτσέσκου.

Ο Δημήτρης Πέλκας ξεκίνησε ατομικό πρόγραμμα και «τρέχει» να προλάβει το ντέρμπι της Νέας Φιλαδέλφειας, που έχει μπροστά του ο ΠΑΟΚ, κόντρα στην ΑΕΚ, με την επανέναρξη των αγωνιστικών υποχρεώσεων.

Αντίθετα, οι Γίρι Παβλένκα και Φεντόρ Τσάλοφ έκαναν θεραπεία.

Πιο αναλυτικά η «ασπρόμαυρη» ΠΑΕ αναφέρει:

«Το ρεπό ήταν απαραίτητο, μετά από ένα ιδιαίτερα απαιτητικό διάστημα με συνεχείς αγώνες, προκειμένου να καθαρίσει το μυαλό και να ξεκουραστεί το σώμα. Πλέον οι μπαταρίες φόρτισαν και το αγωνιστικό τμήμα επέστρεψε στη δουλειά ενόψει επανέναρξης.

Η ομάδα συγκεντρώθηκε, χωρίς του διεθνείς φυσικά και ξεκίνησε δουλειά. Το πρόγραμμα περιελάμβανε προθέρμανση, rondo, ασκήσεις τακτικής και στο φινάλε οικογενειακό δίτερμα.

Ο Δημήτρης Πέλκας ξεκίνησε ατομικό πρόγραμμα στο γήπεδο, ενώ οι Γίρι Παβλένκα και Φεντόρ Τσάλοφ έκαναν θεραπεία.

Την Παρασκευή (10.10) ο ΠΑΟΚ θα προπονηθεί στις 10:30 στη Νέα Μεσημβρία».