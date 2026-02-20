Οι «ζωγραφιές» των Τεττέη και Γερεμέγεφ είναι υποψήφιες για Καλύτερο Γκολ των play offs στο Europa League

Οι πρώτοι αγώνες των play offs του Europa League ολοκληρώθηκαν και τα υποψήφια τέρματα που ξεχώρισε η UEFA για καλύτερο της ημέρας, έχουν... ελληνικό χρώμα.

Διπλή είναι η ελληνική εκπροσώπηση στα play offs του Europa League καθώς ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός έδωσαν τη δική τους μάχη κόντρα σε Θέλτα και Βικτόρια Πλζεν αντίστοιχα, χωρίς να εκμεταλλευτούν τις έδρες τους αφού ο πρώτος έχασε (1-2) και ο δεύτερος έφερε ισοπαλία (2-2).

Ωστόσο, το ελληνικό στοιχείο είναι έντονο και στα υποψήφια γκολ για καλύτερα της ημέρας των πρώτων αγώνων του Europa League αφού από τους τέσσερις, οι δύο είναι από τους ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκό.

Αρχικά, η εντυπωσιακή κούρσα του Αντρέα Τεττέη του «τριφυλλιού» και η άψογη εκτέλεση για την ολοκλήρωση της ανατροπής κόντρα στην Βικτόρια Πλζεν (2-1) και στη συνέχεια, έπειτα από τη μαγική ασίστ του Ζίβκοβιτς, το γυριστό του Γερεμέγεφ στην κίνηση με το οποίο ο Δικέφαλος μείωσε σε 1-2 κόντρα στη Θέλτα.

Μαζί με τους παραπάνω, υποψήφια είναι τα γκολ του Σον της Λουντογκόρετς στη νίκη επί της Φερεντσβάρος και του Μουρίγιο της Νότιγχαμ Φόρεστ στο διπλό μέσα στη Φενέρμπαχτσε.

Για να ψηφίσετε το καλύτερο γκολ, πατήστε ΕΔΩ