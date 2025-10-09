Ολυμπιακός: Ο Μαρινάκης βρέθηκε στη Γενική Συνέλευση της ECA και στο ίδιο τραπέζι με Αλ Κελαϊφί και Λαπόρτα
Παρών στη Γενική Συνέλευση της ECA ήταν ο πρόεδρος του Ολυμπιακού, Βαγγέλης Μαρινάκης, ο οποίος βρέθηκε στο κεντρικό τραπέζι της εκδήλωσης, μεταξύ άλλων με τον Πρόεδρο της Παρί Σεν Ζερμέν και του EFC, Νασέρ Αλ Κελαϊφί, τον ιδιοκτήτη των Ρόμα και Έβερτον, Νταν Φριέντκιν, τον Chief Executive Officer της Ατλέτικο, Άνχγελ Χιλ και τον πρόεδρο της Μπαρτσελόνα, Ζουάν Λαπόρτα.
Ο κ. Μαρινάκης είδε προέδρους ομάδων από πολλές χώρες να σπεύδουν να φωτογραφηθούν μαζί του και ενώ ο Αλ Κελαϊφί ζήτησε προσωπικά από τον πρόεδρο του Ολυμπιακού να δίνει το παρών στις εκδηλώσεις του European Football Clubs, ως ένα προβεβλημένο μέλος, που χαίρει της εκτίμησης όλων των ευρωπαϊκών ομάδων. Σημαντικές παρουσίες του ποδοσφαίρου ήταν εκεί όπως ο πρόεδρος της FIFA, Τζιάνι Ινφαντίνο, ο πρόεδρος της UEFA, Αλεξάνταρ Τσέφεριν, ο πρόεδρος της Ίντερ, Τζιουζέπε Μαρότα, ο Ιμπραϊμοβιτς και άλλοι μεγάλοι αστέρες του παρελθόντος.
