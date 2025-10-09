Ο ΠΑΟΚ και ο… Γολγοθάς του: Επτά αγώνες σε 21 ημέρες!

Άκρως απαιτητικό πρόγραμμα, με παιχνίδια σχεδόν κάθε τρεις ημέρες, περιμένει τον ΠΑΟΚ αμέσως μετά την επιστροφή των ομάδων στη δράση και τις υποχρεώσεις εντός και εκτός συνόρων.

Οι ποδοσφαιριστές του ΠΑΟΚ, με εξαίρεση τους έξι διεθνείς και τους τραυματίες (Παβλένκα, Πέλκα και Τσάλοφ), επέστρεψαν στο γήπεδο, μετά το τριήμερο ρεπό που τους έδωσε ο Ραζβάν Λουτσέσκου.

Ουσιαστικά από σήμερα ξεκίνησε η προετοιμασία για το ντέρμπι κόντρα στην ΑΕΚ (19/10), με το οποίο ξεκινάει ένας αγωνιστικός… Γολγοθάς για τους «ασπρόμαυρους», καθώς μετά τη διακοπή των Εθνικών ομάδων, ακολουθεί ένα πολύ απαιτητικό πρόγραμμα.

Ο ΠΑΟΚ θα δώσει σε διάστημα 21 ημερών επτά αγώνες σε ένα πολύ απαιτητικό και καθοριστικό διάστημα με αγώνες κάθε περίπου τρεις ημέρες, σε Ελλάδα και Europa League.

Μετά το ντέρμπι στη Νέα Φιλαδέλφεια θα ταξιδέψει για τη Γαλλία προκειμένου να αντιμετωπίσει στις 23 του μήνα τη Λιλ στην 3η αγωνιστική του League Phase του Europa League. Επιστρέφοντας στην Ελλάδα την Κυριακή (26/10, 19:30) θα υποδεχτεί το Βόλο στην Τούμπα, ενώ τρεις μέρες αργότερα στην εξίσωση μπαίνει και πάλι το Κύπελλο καθώς θα υποδεχτεί την ΑΕΛ (28-29/10).

Ακολουθεί η εκτός έδρας αναμέτρηση στις Σέρρες (2/11) κόντρα στον Πανσερραϊκό και στις 6 Νοεμβρίου (22:00) θα υποδεχτεί στην Τούμπα τη Γιουνγκ Μπόις. Το πρόγραμμα κλείνει και πάλι με ντέρμπι, καθώς την Κυριακή (9/11, 21:00) θα παίξει εκτός έδρας κόντρα στον Παναθηναϊκό.

Αναλυτικά το πρόγραμμα του ΠΑΟΚ: