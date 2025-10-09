Ο Παναθηναϊκός επέστρεψε το απόγευμα της Πέμπτης στις προπονήσεις, έχοντας μπροστά του παιχνίδια καθοριστικά σε Ελλάδα κι Ευρώπη, όπου υπάρχουν υψηλές βαθμολογικές απαιτήσεις.

Μετά το τριήμερο ρεπό του Χρήστου Κόντη, οι παίκτες του Παναθηναϊκού επέστρεψαν το απόγευμα της Πέμπτης στις επάλξεις, στο πρώτο διάστημα όπου ο Έλληνας τεχνικός θα έχει γεμάτες προπονήσεις για να δει πρόσωπα, καταστάσεις και να επιχειρήσει να βελτιώσει το σύνολό του ενόψει της επανέναρξης των υποχρεώσεων του Τριφυλλιού σε Ελλάδα κι Ευρώπη.

Επανεκκίνηση, η οποία φέρνει έξι πολύ σημαντικές, καθοριστικές αναμετρήσεις για τους ''πράσινους''. Σε Ελλάδα κι Ευρώπη. Τέσσερα παιχνίδια στη Super League και δύο στο Europa League.

Στις εγχώριες υποχρεώσεις του, ο Παναθηναϊκός θα αντιμετωπίσει Άρη εκτός, Τρίπολη εντός, Βόλο στο Πανθεσσαλικό και ΠΑΟΚ στη Λεωφόρο.

Από την στιγμή που κυνηγά όλους τους συνδιεκδικητές του τίτλου και δεν υπάρχουν περιθώρια για την παραμικρή απώλεια, θα πρέπει σε αυτά τα ματς να μαζέψει τουλάχιστον 10 πόντους, σε ένα πρόγραμμα που έχει για τους άλλους μαζεμένα ντέρμπι.

Στο Europa League, το... μενού έχει δύο εκτός έδρας αποστολές. Μία δύσκολη στο Ρότερνταμ κόντρα στη Φέγενορντ και ακόμη μία, πιο βατή με την Μάλμε. Έπειτα από την... αυτοκτονία στο παιχνίδι με την Go Ahead Eagles, οι Αθηναίοι είναι υποχρεωμένοι κάπου να κάνουν ένα ''διπλό'' ή στην χειρότερη να μαζέψουν δύο πόντους.

Με παιχνίδια στο ΟΑΚΑ απέναντι σε Πλζεν και Στουρμ, υπάρχει η προοπτική να πλησιάσουν τους 10 πόντους και να παίξουν τα... ρέστα τους, στην έναρξη του 2026 με Φερεντσβάρος εκτός και Ρόμα εντός για το καλύτερο δυνατό πλασάρισμα και την συνέχεια στη διοργάνωση.

Το πρόγραμμα

Άρης - Παναθηναϊκός (19/10)

Φέγενορντ - Παναθηναϊκός (23/10) Europa League

Παναθηναϊκός - Αστέρας Aktor (26/10)

Ατρόμητος - Παναθηναϊκός (29/10) Κύπελλο Ελλάδος

Βόλος - Παναθηναϊκός (01/11)

Μάλμε - Παναθηναϊκός (06/11) Europa League

Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ (09/11)