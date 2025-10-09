Ο Στέλιος Μαλεζάς ανέλαβε και επίσημα την τεχνική ηγεσία της ΑΕΛ Novibet όπου και θα βρει ως παίκτες, τρεις πρώην συμπαίκτες του. Ο λόγος για τους Μελίσσα, Δεληγιαννίδη και Ουάρντα.

Με τον Στέλιο Μαλεζά στον πάγκο θα πορευθεί πλέον η ΑΕΛ Novibet. Ο 40χρονος τεχνικός υπέγραψε, ανακοινώθηκε και επίσημα και έπιασε άμεσα δουλειά με στόχο φυσικά να καταφέρει να ανεβάσει αγωνιστικά τους «βυσσινί» και να τους οδηγήσει σε νίκες, καθώς ως τώρα στις 6 πρώτες αγωνιστικές μετρούσαν 4 ισοπαλίες και 2 ήττες. Η τελευταία μάλιστα βαριά από τον Βόλο με 5-2 και η οποία στοίχισε και τη θέση του Γιώργου Πετράκη.

Ο Μαλεζάς ήταν θα λέγαμε το αουτσάιντερ στην κούρσα με τον Σάββα Παντελίδη, αλλά στους «βυσσινί» μέτρησε περισσότερο η όρεξη και η δίψα του και φυσικά όλοι περιμένουν ανάλογη και ακόμα καλύτερη πορεία από αυτή που είχε με την Athens Kallithea, με την οποία πήγε να πετύχει ένα μικρό θαύμα που δεν ολοκληρώθηκε στις λεπτομέρειες. Σίγουρα όμως με τους «κυανόλευκους» έδειξε το τι μπορεί να κάνει, όπως είχε δείξει και με την Κ19 του ΠΑΟΚ, όταν στην πρώτη του κιόλας χρονιά κατέκτησε το πρωτάθλημα.

Ο νεαρός προπονητής σε αυτόν τον νέο σταθμό στην καριέρα του, θα έχει ως παίκτες και τρεις πρώην συμπαίκτες του στον ΠΑΟΚ. Την ομάδα που ως ποδοσφαιριστής πέρασε τα περισσότερα χρόνια παίζοντας συνολικά σε 241 παιχνίδια με 5 γκολ και 2 ασίστ. Οι τρεις αυτοί παίκτες που έχουν αγωνιστεί δίπλα και στον κεντρικό αμυντικό Μαλεζά, είναι ο Νίκος Μελίσσας, ο Παναγιώτης Δεληγιαννίδης και ο Αμρ Ουάρντα.

Δύο παιχνίδια με τερματοφύλακα τον Μελίσσα

Ας ξεκινήσουμε με τον παίκτη που ήταν συμπαίκτης για τα λιγότερα παιχνίδια και αυτός είναι ο Νίκος Μελίσσας. Ο Στέλιος Μαλεζάς ως κεντρικός αμυντικός του ΠΑΟΚ συνυπήρξε στα μετόπισθεν των «ασπρόμαυρων» με τον νεαρό τότε τερματοφύλακα για δύο αναμετρήσεις την περίοδο 2015-16.

Αρχικά ήταν στις 20/12/15 και στον αγώνα με τον Πλατανιά στη Τούμπα με τον ΠΑΟΚ να επικρατεί με 1-0. Το μοναδικό τέρμα της συνάντησης είχε πετύχει ο Στέφανος Αθανασιάδης με εκτέλεση πέναλτι στο 68'. Το δεύτερο ήταν και πάλι στη Τούμπα στις 17/1/16 κόντρα στην Βέροια με τους Θεσσαλονικείς να επικρατούν με 2-1. Και σε αυτό το ματς σκόραρε ο Αθανασιάδης διαμορφώνοντας το τελικό 2-1, ενώ το προβάδισμα είχε δώσει ο Μπερμπάτοφ με πέναλτι.

Παρά ένα διψήφιος ο αριθμός με Δεληγιαννίδη

Συνύπαρξη στην άμυνα του ΠΑΟΚ υπήρξε και με τον δεύτερο πρώην συμπαίκτη και νυν παίκτη του. Ο λόγος για τον Παναγιώτη Δεληγιαννίδη με τον οποίο ο Μαλεζάς έπαιξε μαζί σε 9 παιχνίδια. Από αυτά τα 7 ματς ήταν για το Κύπελλο και τα 2 για το πρωτάθλημα και μιλάμε για τις περιόδους 2016-17 και 2017-18.

Στα 9 αυτά παιχνίδια που ο Μαλεζάς αγωνίστηκε δίπλα στον Δεληγιαννίδη ο ΠΑΟΚ είχε 8 νίκες και 1 ισοπαλία αυτή με την Ξάνθη εκτός έδρας (για το πρωτάθλημα), στο μοναδικό μάλιστα ματς που δεν σκόραρε ο «δικέφαλος του βορρά». Από τις 8 νίκες μάλιστα η μία ήταν με 7-0 στην Ελευσίνα κόντρα στον Πανελευσινιακό, οι δύο ήταν με 5-1 απέναντι σε Κέρκυρα (εντός έδρας για το πρωτάθλημα) και στα Τρίκαλα για το Κύπελλο και μία με 5-0 εκτός έδρας με τον Αιγινιακό επίσης για το Κύπελλο.

Στα 14 παιχνίδια με Ουάρντα

Τέλος τα περισσότερα παιχνίδια με νυν παίκτη του, τα έχει κάνει με τον Αμρ Ουάρντα. Ο Έλληνας πρώην κεντρικός αμυντικός και ο Αιγύπτιος μεσοεπιθετικός, έπαιξαν μαζί για 14 παιχνίδια, είτε από την αρχή, είτε και ως αλλαγή. Από αυτά τα δύο ήταν κόντρα στην Σάλκε για το Europa League με τον «δικέφαλο του βορρά» να χάνει με 3-0 μέσα στη Τούμπα και να φέρνει 1-1 στην Γερμανία και να μένει εκτός συνέχειας.

Όσον αφορά τα υπόλοιπα παιχνίδια επίσης την περίοδο 2016-17 αγωνίστηκαν μαζί για 9 παιχνίδια πρωταθλήματος μετρώντας 7 νίκες με μεγαλύτερες αυτές με 4-0 επί της Βέροιας εντός έδρας και με 5-1 επί της Κέρκυρας πάλι στη Τούμπα, ενώ έχασαν μία φορά με 3-0 από την ΑΕΚ στην Αθήνα και ένα παιχνίδι έληξε ισόπαλο (1-1 με Ηρακλή εκτός έδρας). Την ίδια χρονιά έπαιξαν μαζί και σε ένα ματς Κυπέλλου με τον Παναθηναϊκό να επικρατεί με 2-0 στην Αθήνα. Στο Κύπελλο οι Μαλεζάς και Ουάρντα υπήρξαν συμπαίκτες σε ακόμα δύο ματς την περίοδο 2018-19. Στο πρώτο ο ΠΑΟΚ νίκησε στα Σπάτα τον Αήττητο με 6-0 και στο δεύτερο έχασε στην Πάτρα από την Παναχαϊκή με 2-1.

Τα παιχνίδια του Μαλεζά ως συμπαίκτης με τους νυν παίκτες του

Με Μελίσσα

Πρωτάθλημα

Περίοδος 2015-16

ΠΑΟΚ – Πλατανιάς 1-0

ΠΑΟΚ – Βέροια 2-1

Με Δεληγιαννίδη

Πρωτάθλημα

Περίοδος 2016-17

Ξάνθη – ΠΑΟΚ 0-0

ΠΑΟΚ – Κέρκυρα 5-1

Κύπελλο

Περίοδος 2016-17

Πανελευσινιακός – ΠΑΟΚ 0-7

ΠΑΟΚ – Παναιτωλικός 4-1

Περίοδος 2017-18

ΠΑΟΚ – Λεβαδειακός 2-1

Απόλλων Πόντου – ΠΑΟΚ 0-1

Αιγιανιακός – ΠΑΟΚ 0-5

Τρίκαλα – ΠΑΟΚ 1-5

ΠΑΟΚ – Τρίκαλα 2-1

Με Ουάρντα

Ευρώπη (Europa League)

Περίοδος 2016-17

ΠΑΟΚ – Σάλκε 0-3

Σάλκε – ΠΑΟΚ 1-1

Πρωτάθλημα

Περίοδος 2016-17

ΠΑΟΚ – Βέροια 4-0

Ηρακλής – ΠΑΟΚ 1-1

ΠΑΟΚ – Ολυμπιακός 2-0

ΑΕΚ – ΠΑΟΚ 3-0

Ατρόμητος – ΠΑΟΚ 0-2

ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός 3-0

Πλατανιάς – ΠΑΟΚ 1-3

ΠΑΟΚ – Κέρκυρα 5-1

Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ 0-3

Κύπελλο

Περίοδος 2016-17

Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ 2-0

Περίοδος 2018-19

Αήττητος Σπάτων – ΠΑΟΚ 0-6

Παναχαϊκή – ΠΑΟΚ 2-1