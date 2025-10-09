Παντελίδης: «Ο Αστέρας μου χάρισε δυνατές στιγμές, συγκινήσεις και περηφάνια»

Το μήνυμα του Σάββα Παντελίδη μέσω Social Media για την ολοκλήρωση της δεύτερης θητείας του στον Αστέρα Τρίπολης.

Ο Σάββας Παντελίδης αποτελεί παρελθόν από τον Αστέρα AKTOR. Οι Αρκάδες μετά από έξι αγωνιστικές βρίσκονται στην τελευταία θέση, χωρί νίκη και συγκομιδή δυο βαθμών, με τη διοίκηση του κλαμπ να αποφασίζει την αλλαγή στην τεχνική ηγεσία, με τον Κρις Κόουλμαν να είναι ο διάδοχος του.

Ο πολύπειρος τεχνικός με ανάρτηση του αποχαίρετησε τους Κιτρινομπλέ, έκανε αναφορά στην περσινή επιτυχημένη σεζόν και ευχαρίστησε άπαντες στον οργανισμό του Αστέρα AKTOR.

Η ανάρτηση του Σάββα Παντελίδη

«Ήρθε η στιγμή να πω ένα “αντίο” στον Αστέρα Τρίπολης.

Μια ομάδα που μου χάρισε δυνατές στιγμές, συγκινήσεις και περηφάνια.

Την περασμένη σεζόν ζήσαμε μαζί μια σπουδαία πορεία — φτάσαμε ως τον ημιτελικό του Κυπέλλου, χάνοντας την πρόκριση στις λεπτομέρειες, και κατακτήσαμε την 6η θέση στη Super League, δείχνοντας συνέπεια, πίστη και αγωνιστικό χαρακτήρα.

Θέλω να ευχαριστήσω τη διοίκηση για την εμπιστοσύνη & την συνεργασία, τους ποδοσφαιριστές για την καθημερινή τους προσπάθεια, το επιτελείο μου για τη αφοσίωση και τη δουλειά του, αλλά κυρίως τον κόσμο του Αστέρα για τον σεβασμό και τη στήριξη σε όλη τη διαδρομή.

Καλή συνέχεια στον Αστέρα και εύχομαι την εκπλήρωση κάθε στόχου.

Με εκτίμηση,

Παντελίδης Σάββας».