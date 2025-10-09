Δεν έχασε χρόνο ο Κρις Κόουλμαν, ο οποίος λίγες ώρες μετά την ανακοίνωσή του στην τεχνική ηγεσία του Αστέρα AKTOR, έπιασε δουλειά και πραγματοποίησε την πρώτη του προπόνηση.

Ημέρες Κρις Κόουλμαν ζουν στον Αστέρα AKTOR καθώς ο 55χρονος προπονητής ανέλαβε τα ηνία των Αρκάδων και διαδέχθηκε τον Σάββα Παντελίδη στην άκρη του πάγκου, προκειμένου να αντιστρέψει το... κλίμα μετά το κακό ξεκίνημα της ομάδας στο πρωτάθλημα (χωρίς νίκη μετά από έξι αγωνιστικές).

Λίγες ώρες μετά την ανακοίνωση του, ο Ουαλός κόουτς δεν έχασε χρόνο. Έβαλε τα προπονητικά και έπιασε αμέσως δουλειά, πραγματοποιώντας την πρώτη του προπόνηση μαζί με τους Γιώργο Κορακάκη και Δημήτρη Κωνσταντόπουλο που θα είναι οι βοηθοί του.