Ο ΠΑΟΚ και «Το Καυτανζόγλειο Εθνικό Στάδιο στη νέα εποχή»

Ο αναπληρωτής Υπουργός Αθλητισμού, Γιάννης Βρούτσης, βρέθηκε σήμερα στη Θεσσαλονίκη, προκειμένου να ανακοινώσει τα έργα βελτίωσης που έχει ανάγκη το εθνικό στάδιο της πόλης, σε εκδήλωση με θέμα «Το Καυτανζόγλειο Εθνικό Στάδιο στη νέα εποχή».

Ο αναπληρωτής υπουργός Αθλητισμού, Γιάννης Βρούτσης, παρουσίασε στην εκδήλωση «Το Καυτανζόγλειο Εθνικό Στάδιο στη νέα εποχή», όπου έδωσαν το «παρών» φορείς της πόλης και οι πρωταθλητές Ευρώπης το 2004, Αγγελος Χαριστέας, Ζήσης Βρύζας, Γιάννης Γκούμας, τα έργα που θα πραγματοποιηθούν προκειμένου το εθνικό στάδιο της πόλης, να λειτουργήσει ξανά κανονικά και παράλληλα, να είναι σε θέση να φιλοξενήσει και την ομάδα του ΠΑΟΚ, όταν θα ξεκινήσουν οι εργασίες για την ανέγερση του νέου του γηπέδου.

Σύμφωνα με τα πιστοποιητικά πυρασφάλειας, στατικής επάρκειας, το Καυτανζόγλειο αναμένεται να έχει χωρητικότητα 28.000 θέσεων.

Ανακοινώθηκαν έργα ύψους 10 εκατομμυρίων ευρώ για την ενεργειακή αναβάθμιση και άλλα 11 εκατομμύρια για τα απαραίτητα έργα στο στάδιο.

Από πλευράς ΠΑΟΚ, βρέθηκε αντιπροσωπεία της ΠΑΕ στη συγκεκριμένη εκδήλωση και τονίστηκε ότι επιθυμία της είναι να τρέξουν όλα και να είναι έτοιμο τον Ιούλιο του 2026, προκειμένου να μπορεί να «μετακομίσει» εκεί, εφόσον ξεκινήσει η διαδικασία κατασκευής της Νέας Τούμπας.

«Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τον γενικό γραμματέα για την πρόσκληση. Πολύ περισσότερο, για όσα ανακοινώθηκαν σήμερα. Μας είχαν τεθεί κάποια χρονοδιαγράμματα μέχρι τον Νοέμβριο. Κατάφεραν να επιτύχουν όλους τους στόχους. Σήμερα, με την αδειοδότηση έγινε ένα μεγάλο βήμα. Ελπίζουμε το επόμενο καλοκαίρι να φιλοξενηθούν οι ευρωπαϊκοί αγώνες του ΠΑΟΚ» ανέφερε ο Μάριος Τσάκας, ενώ από την πλευρά του ο Άγγελος Αναστασιάδης, τόνισε:

«Επιθυμία του κ. Σαββίδη είναι να γίνει όσο το δυνατόν γρηγορότερα η αναβάθμιση του σταδίου. Να ευχαριστήσουμε όλους όσους προσέφεραν τη βοήθειά τους. Εμείς ως οργανισμός, επιθυμούμε να γίνει όσο το δυνατόν γρηγορότερα η αναβάθμιση του σταδίου. Ευχαριστούμε τον υπουργό, γιατί υλοποίησαν όσα είπαν. Βλέπουμε να γίνονται όλα πολύ πιο γρήγορα από ότι μας είπαν. Εμείς ως ΠΑΟΚ, αλλά και ο Ηρακλής, έχουμε 1.5 μήνα περισσότερο χρόνο».