ΠΑΟΚ – Νέα Τούμπα: Αντιπροσωπεία της ΠΑΕ στο Καυτανζόγλειο

Αντιπροσωπεία της ΠΑΕ ΠΑΟΚ βρέθηκε στο Καυτανζόγλειο σε εκδήλωση υπό τον αναπληρωτή Υπουργό Αθλητισμού, Γιάννη Βρούτση, με το θέμα της χρήσης του Σταδίου να επανέρχεται στην επικαιρότητα.

To θέμα της «Νέας Τούμπας» επανήλθε στο προσκήνιο, ελλείψει αγωνιστικής δραστηριότητας, με τους «ασπρόμαυρους» να παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις αναφορικά με το Καυτανζόγλειο και τις παρεμβάσεις στο Στάδιο, το οποίο θέλει να χρησιμοποιήσει ο ΠΑΟΚ, όταν θα ξεκινήσουν οι εργασίες για την ανέγερση του νέου του γηπέδου.

Όπως αναφέρθηκε στους galacticos αντιπροσωπεία του συλλόγου, αποτελούμενη από τον αντιπρόεδρο της ΠΑΕ, Άγγελο Αναστασιάδη, από το μέλος του Δ.Σ., Μάριο Τσάκα, τον Γιάννη Δημογιάννη, αλλά και τον υπεύθυνο επικοινωνίας, Γιώργο Κουβεντίδη, βρέθηκε στο Καυταντζόγλειο για μια εκδήλωση υπό τον αναπληρωτή Υπουργό Αθλητισμού, Γιάννη Βρούτση, ο οποίος τον περασμένο Αύγουστο είχε δεσμευτεί ότι «μέχρι τέλος Νοεμβρίου θα υπάρξει τελική συμφωνία με τον ΠΑΟΚ για το Καυτανζόγλειο», χαρακτηρίζοντας «εύλογο και δίκαιο το αίτημα του ΠΑΟΚ» και παράλληλα αναγνωρίζοντας πως η πρόταση του συλλόγου βασίζεται σε ρεαλιστικά δεδομένα και κινείται σε κατεύθυνση συνεργασίας με το κράτος.