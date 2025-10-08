Η άδεια εκσκαφών στο Βοτανικό εκδόθηκε και την Παρασκευή (10/10) θα μπουν οι μπουλντόζες για να προχωρήσουν στον καθαρισμό για τις εγκαταστάσεις του ερασιτέχνη Παναθηναϊκού.

Το περασμένο τριήμερο έγιναν τρεις συσκέψεις μεταξύ όλων των φορέων για να επισπευθούν οι διαδικασίες και πλέον αναμένεται το επόμενο σημαντικό βήμα που είναι η έκδοση της οικοδομικής άδειας για να ξεκινήσουν τα έργα για τα ερασιτεχνικά τμήματα του Τριφυλλιού.

Θυμίζουμε πως η μελέτη για τις εγκαταστάσεις του ερασιτέχνη Παναθηναϊκού έχει εγκριθεί από τις 24 Σεπτεμβρίου.