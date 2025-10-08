Την πόρτα του χειρουργείου πέρασε ο αρχηγός της ΑΕΛ Novibet, Νώντας Παντελάκης και θα μείνει εκτός δράσης για τους επόμενους δύο μήνες.

Τις υπηρεσίες του αρχηγού της, Νώντα Παντελάκη, θα στερηθεί για τους επόμενους δύο μήνες ΑΕΛ Novibet, μετά τον σοβαρό τραυματισμό που υπέστη στην ήττα από τον Βόλο με 5-2.

Ο έμπειρος στόπερ υπέστη τριπλό κάταγμα στο δεξί του χέρι και χρειάστηκε να περάσει την πόρτα του χειρουργείου, με την ομάδα της Θεσσαλίας να ενημερώνει ότι όλα πήγαν καλά και ο ποδοσφαιριστής αρχίζει να μετράει αντίστροφα για την επιστροφή του.

Αναλυτικά:

«Η ΠΑΕ ΑΕΛ Novibet ενημερώνει τους φιλάθλους της ομάδας πως επιτυχημένα ολοκληρώθηκε η χειρουργική επέμβαση στην οποία υποβλήθηκε ο ποδοσφαιριστής Νώντας Παντελάκης, έπειτα από τον τραυματισμό που υπέστη στον αγώνα με τον ΝΠΣ Βόλος.

Ο κεντρικός αμυντικός της ομάδας μας αναγκάστηκε να αποχωρήσει στο ημίχρονο της αναμέτρησης, καθώς οι εξετάσεις έδειξαν τριπλό κάταγμα στο δεξί του χέρι.

Η αποκατάσταση των καταγμάτων πραγματοποιήθηκε με επιτυχία στο Ιασώ Θεσσαλίας από τη χειρουργική ομάδα του ιατρού της ΠΑΕ ΑΕΛ Novibet, κ. Γιώργου Μπασδέκη.

Στην επέμβαση συμμετείχαν η κ. Σημαιοφορίδου (αναισθησιολόγος), ο κ, Τσούγιας (ορθοπαιδικός) και η κ. Ζαχαροπούλου (εργαλιοδότρια), τους οποίους η ΠΑΕ ευχαριστεί θερμά για τον επαγγελματισμό και την αποτελεσματικότητά τους.

Η οικογένεια της ΑΕΛ Novibet του εύχεται ταχεία ανάρρωση και γρήγορη επιστροφή στους αγωνιστικούς χώρους, εκεί όπου ανήκει»