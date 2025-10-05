Ο Νώντας Παντελάκης υπέστη κάταγμα στο μετακάρπιο και η ΑΕΛ Novibet θα στερηθεί τις υπηρεσίες του για δύο ολόκληρους μήνες.

Η χθεσινή εντός έδρας συντριβή που γνώρισε η ΑΕΛ Novibet με 5-2 από τον Βόλο μέσα στην έδρα της σε αγώνα για την 6η αγωνιστική της Stoiximan Superleague άφησε αρκετές ανοιχτές... πληγές στην ομάδα.

Μία εξ' αυτών ήταν και ο τραυματισμός του Νώντα Παντελάκη, που έμελλε τελικά να είναι αρκετά σοβαρός, παρ' ότι συνέβη σε μία ανύποπτη φάση κατά τη διάρκεια του αγώνα. Ο Έλληνας κεντρικός αμυντικός και αρχηγός των «βυσσινί» αντικαταστάθηκε στο ξεκίνημα του δευτέρου μέρους δίνοντας την θέση του στον Μπαγκαλιάνη λόγω προβλήματος που αποκόμισε το πρώτο μέρος το οποίος όμως δεν τον ανάγκασε να βγει την ίδια στιγμή.

Στις εξετάσεις που έγιναν μετά τον αγώνα διαπιστώθηκε πως τα πράγματα ήταν πολύ χειρότερα απ' ότι φαίνονταν, αφού είχε υποστεί κάταγμα στο μετακάρπιο με αποτέλεσμα να χριεαστεί να μείνει εκτός αγωνιστικής δράσης για δύο μήνες.

Τα παιχνίδια της ΑΕΛ που φαίνεται πως θα χάσει