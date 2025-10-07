Παναθηναϊκός: Επιβράβευσαν τέσσερα ταλέντα τους οι «πράσινοι» κάνοντάς τους επαγγελματίες

Σημαντική στιγμή στην ζωή τεσσάρων παικτών των ακαδημιών του Παναθηναϊκού, με τους «πράσινους» να τους στηρίζουν εμπράκτως υπογράφοντας τα πρώτα τους επαγγελματικά συμβόλαια.

Ένα σημαντικό βήμα στην ποδοσφαιρική τους καριέρα έκαναν τέσσερα παιδιά των ακαδημιών του Παναθηναϊκού καθώς υπέγραψαν το πρώτο τους επαγγελματικό συμβόλαιο με τους «πράσινους». Ο λόγος για τους Νίκο Σέμο, Νίκο Παπαχαραλάμπου, Γιάννη Μπονόβα και Στέφανο Τσίγκα.

Αξίζει να τονιστεί πως οι Μπονόβας και Παπαχαραλάμπους απουσιάζουν από τα γήπεδα λόγω σοβαρών τραυματισμών που έχουν υποστεί στα γόνατά τους, αλλά οι «πράσινοι» με την κίνησή τους αυτή δείχνουν πόσο τους πιστεύουν και φυσικά πόσο τους στηρίζουν.

Αναλυτικά η ανακοίνωση για τους ποδοσφαιριστές του Παναθηναϊκού:

Νίκος Σέμος

«Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ανακοινώνει την υπογραφή του πρώτου επαγγελματικού συμβολαίου με τον Νίκο Σέμο. Ο 16χρονος αμυντικός υπέγραψε τριετές συμβόλαιο με τους Πράσινους.

Ο Νίκος Σέμος γεννήθηκε στα Ιωάννινα στις 22 Απριλίου 2009 και ξεκίνησε την ενασχόλησή του με το ποδόσφαιρο το 2015 στον Τίγρη Ιωαννίνων. Στην ακαδημία του Παναθηναϊκού εντάχθηκε το 2022. Την τρέχουσα σεζόν είναι ενεργό μέλος της Κ17.

Στις πρώτες του δηλώσεις μετά την υπογραφή του πρώτου του συμβολαίου ο Νίκος Σέμος ανέφερε: «Νιώθω ιδιαίτερη τιμή που υπογράφω το πρώτο μου επαγγελματικό συμβόλαιο με τον Παναθηναϊκό. Η στιγμή αυτή αποτελεί δικαίωση της προσπάθειας και των θυσιών μου, αλλά ταυτόχρονα σηματοδοτεί την αρχή μιας νέας διαδρομής γεμάτης απαιτήσεις και στόχους. Θα εργαστώ με αφοσίωση για να κερδίσω τη θέση μου στην πρώτη ομάδα. Ευχαριστώ από καρδιάς την οικογένειά μου και όλους όσοι έχουν σταθεί δίπλα μου σε όλη αυτή την πορεία».

Τον συγχαίρουμε και του ευχόμαστε υγεία και επιτυχίες με τον Σύλλογο».

Νίκος Παπαχαραλάμπους

«Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ανακοινώνει την υπογραφή του πρώτου επαγγελματικού συμβολαίου με τον Νίκο Παπαχαραλάμπους. Ο 16χρονος επιθετικός υπέγραψε τριετές συμβόλαιο με τους Πράσινους.

Ο Νίκος Παπαχαραλάμπους γεννήθηκε στο Μαρούσι την 1η Μαΐου του 2009 και ξεκίνησε την ενασχόλησή του με το ποδόσφαιρο το 2013 στο Αιγάλεω. Στη συνέχεια έπαιξε στον Ορφέα Αιγάλεω και στον Σκορπιό Φυλής μέχρι να ενταχθεί στην ακαδημία του Παναθηναϊκού το 2022. Την τρέχουσα σεζόν είναι ενεργό μέλος της Κ17.

Σε δηλώσεις του μετά την υπογραφή τού πρώτου του συμβολαίου ο Νίκος Παπαχαραλάμπους ανέφερε: «Θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στον Παναθηναϊκό για την ευκαιρία που μου προσφέρει και για τη σταθερή στήριξη που δείχνει στο πρόσωπό μου. Η υπογραφή του πρώτου μου επαγγελματικού συμβολαίου είναι μια σημαντική δικαίωση για τους κόπους και τις θυσίες μου. Ένα ιδιαίτερο ευχαριστώ αξίζει στην οικογένειά μου για την αμέριστη στήριξη και την αγάπη της σε όλη αυτή τη διαδρομή. Δεσμεύομαι να δώσω τον καλύτερό μου εαυτό, ώστε να ανταποδώσω την εμπιστοσύνη του συλλόγου που με πίστεψε και με στηρίζει σε αυτή τη δύσκολη περίοδο του τραυματισμού μου».

Τον συγχαίρουμε και του ευχόμαστε υγεία και επιτυχίες με τον Σύλλογο».

Γιάννης Μπονόβας

«Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ανακοινώνει την υπογραφή του πρώτου επαγγελματικού συμβολαίου με τον Γιάννη Μπονόβα. Ο 18χρονος γκολκίπερ υπέγραψε διετές συμβόλαιο με τους Πράσινους.

Ο Γιάννης Μπονόβας γεννήθηκε στα Ιωάννινα στις 05 Φεβρουαρίου 2007 και ξεκίνησε την ενασχόλησή του με το ποδόσφαιρο το 2017 στις ακαδημίες του ΠΑΣ Γιάννινα. Στην ακαδημία του Παναθηναϊκού εντάχθηκε το 2022. Την τρέχουσα σεζόν είναι ενεργό μέλος της Κ19.

Στις πρώτες του δηλώσεις μετά την υπογραφή του πρώτου του συμβολαίου ο Γιάννης Μπονόβας ανέφερε: «Θέλω να ευχαριστήσω τον Παναθηναϊκό για την ευκαιρία που μου προσφέρει και για τη σταθερή στήριξη που δείχνει στο πρόσωπό μου. Η υπογραφή του πρώτου μου επαγγελματικού συμβολαίου είναι μια σημαντική δικαίωση για τους κόπους και τις θυσίες μου. Δεσμεύομαι να δώσω τον καλύτερό μου εαυτό, ώστε να ανταποδώσω την εμπιστοσύνη του συλλόγου που με πίστεψε και με στηρίζει ειδικά σε αυτή τη δύσκολη περίοδο του τραυματισμού μου».

Τον συγχαίρουμε και του ευχόμαστε υγεία και επιτυχίες με τον Σύλλογο».

Στέφανος Τσίγκας

«Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ανακοινώνει την υπογραφή του πρώτου επαγγελματικού συμβολαίου με τον Στέφανο Τσίγκα. Ο 16χρονος αμυντικός υπέγραψε τριετές συμβόλαιο με τους Πράσινους.

Ο Στέφανος Τσίγκας γεννήθηκε στην Ερέτρια στις 27 Φεβρουαρίου 2009 και ξεκίνησε την ενασχόλησή του με το ποδόσφαιρο το 2012 στον Απόλλωνα Ερέτριας. Στην ακαδημία του Παναθηναϊκού εντάχθηκε το 2021 και την τρέχουσα σεζόν είναι ενεργό μέλος της Κ17.

Στις πρώτες του δηλώσεις μετά την υπογραφή του πρώτου του συμβολαίου ο Στέφανος Τσίγκας ανέφερε: «Η υπογραφή του πρώτου μου επαγγελματικού συμβολαίου με τον Παναθηναϊκό αποτελεί μια ξεχωριστή στιγμή για μένα. Θέλω να ευχαριστήσω θερμά τον σύλλογο για την εμπιστοσύνη που μου δείχνει και να υποσχεθώ πως θα δουλέψω σκληρά για να κερδίσω τη θέση μου στην πρώτη ομάδα. Αισθάνομαι απέραντη ευγνωμοσύνη προς την οικογένειά μου και όλους όσοι στάθηκαν δίπλα μου σε αυτή τη διαδρομή. Θα δώσω τον καλύτερό μου εαυτό».

Τον συγχαίρουμε και του ευχόμαστε υγεία και επιτυχίες με τον Σύλλογο».