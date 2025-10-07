Ο Άρειος Πάγος ανοίγει ξανά τον φάκελο της δολοφονίας του Μιχάλη Κατσούρη, εστιάζοντας στις ευθύνες ανώτερων αξιωματικών της ΕΛ.ΑΣ. για παραλείψεις και αδράνεια.

Μια νέα εξέλιξη έρχεται προστεθεί στην πολύκροτη υπόθεση της δολοφονίας του Μιχάλη Κατσούρη. Ο Άρειος Πάγος αποφάσισε να ανοίξει εκ νέου τον φάκελο εστιάζοντας αυτή τη φορά στις ευθύνες ανώτερων αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας. Η αποκάλυψη έγινε μέσα από την εκπομπή «Δίκη στον ΣΚΑΪ», φέρνοντας στο φως στοιχεία που ενδέχεται να αλλάξουν τη μέχρι τώρα πορεία των ερευνών.

Η νέα διερεύνηση της υπόθεσης ξεκίνησε έπειτα από μήνυση που υπέβαλε ένας απόστρατος ταξίαρχος της Ελληνικής Αστυνομίας, ο οποίος, σύμφωνα με τις πληροφορίες, προσκόμισε σημαντικά στοιχεία σχετικά με την έλλειψη έγκαιρης αντίδρασης και τις πιθανές παραλείψεις ορισμένων πρώην συναδέλφων του. Οι συγκεκριμένοι αστυνομικοί φέρονται να μην έλαβαν τα απαραίτητα μέτρα για να αποτραπεί η άφιξη των Κροατών χούλιγκανς στην Αθήνα, ενώ δεν επενέβησαν έγκαιρα ώστε να αποφευχθεί η φονική σύγκρουση που σημειώθηκε έξω από την «OPAP Arena», όπου βρήκε τον θάνατο ο 29χρονος φίλαθλος της ΑΕΚ τον Αύγουστο του 2023.

Αξίζει να υπενθυμιστεί πως η συγκεκριμένη υπόθεση είχε μπει δύο φορές στο αρχείο, χωρίς να υπάρξει περαιτέρω διερεύνηση. Ωστόσο, η νέα εντολή του Αρείου Πάγου ανοίγει ξανά τον φάκελο, την ώρα που ο φυσικός αυτουργός της συγκεκριμένης δολοφονίας είναι άφαντος.

