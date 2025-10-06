Ο Ντέμης Νικολαϊδης τόνισε ότι στο ματς του Παναθηναϊκού με τον Ατρόμητο είδε διαφορά για πρώτη φορά επί εποχής Χρήστου Κόντη.

Ο Ντέμης Νικολαϊδης στην καθιερωμένη εκπομπή του Monday FC στη Nova σχολίασε την εικόνα του Παναθηναϊκού στο ματς με τον Ατρόμητο.

Ο παλαίμαχος διεθνής άσος τόνισε ότι είδε για πρώτη φορά διαφορά προς το καλύτερο. Αναλυτικά όσα είπε:

«Ο Παναθηναϊκός δεν άφησε τον Ατρόμητο να κάνει φάση και μετά το γκολ πίεσε για να βρει κι άλλο. Δεν έμεινε στο γκολ. Ήταν ποδόσφαιρο Γιοβάνοβιτς με καλύτερους παίκτες.

Όσον αφορά τον προπονητή, επιμένω ότι δεν διαλέγουν οι παίκτες. Να αιωρείται ποιος θα είναι ο προπονητής είναι λάθος. Να έχουμε κάποιον και να αφήνουμε να αιωρείται ότι ψάχνουν άλλον δεν είναι καλό. Στο ματς με τον Ατρόμητο είδα διαφορά. Και στα ματς με τον Ολυμπιακό και με τους Ιγκλς έκοψε ταχύτητα. Έχει μία ανασφάλεια. Με τον Ατρόμητο είχε καλό ρυθμό.

Έχει τον Τσέριν που δεν είναι πρώτο μπόι, αλλά παίρνει κεφαλιές. Άξιζε περισσότερα γκολ ο Παναθηναϊκός. Έπιασε και πολλά ο Χουτεσιώτης».



