Παναθηναϊκός: Η ατάκα του Ντέμη Νικολαϊδη για τον Κόντη

Παναθηναϊκός: Η ατάκα του Ντέμη Νικολαϊδη για τον Κόντη

Newsroom
Παναθηναϊκός

bet365

Ο Ντέμης Νικολαϊδης τόνισε ότι στο ματς του Παναθηναϊκού με τον Ατρόμητο είδε διαφορά για πρώτη φορά επί εποχής Χρήστου Κόντη.

Ο Ντέμης Νικολαϊδης στην καθιερωμένη εκπομπή του Monday FC στη Nova σχολίασε την εικόνα του Παναθηναϊκού στο ματς με τον Ατρόμητο.

Ο παλαίμαχος διεθνής άσος τόνισε ότι είδε για πρώτη φορά διαφορά προς το καλύτερο. Αναλυτικά όσα είπε:

«Ο Παναθηναϊκός δεν άφησε τον Ατρόμητο να κάνει φάση και μετά το γκολ πίεσε για να βρει κι άλλο. Δεν έμεινε στο γκολ. Ήταν ποδόσφαιρο Γιοβάνοβιτς με καλύτερους παίκτες.

Δείτε Επίσης

Συγκλονιστικός Μπακασέτας πριν το Παναθηναϊκός – Ατρόμητος: «Το ελάχιστο που πρέπει να κάνουμε είναι να νικήσουμε για τον Μπάλντοκ» (vid)
Μπακασέτας

Όσον αφορά τον προπονητή, επιμένω ότι δεν διαλέγουν οι παίκτες. Να αιωρείται ποιος θα είναι ο προπονητής είναι λάθος. Να έχουμε κάποιον και να αφήνουμε να αιωρείται ότι ψάχνουν άλλον δεν είναι καλό. Στο ματς με τον Ατρόμητο είδα διαφορά. Και στα ματς με τον Ολυμπιακό και με τους Ιγκλς έκοψε ταχύτητα. Έχει μία ανασφάλεια. Με τον Ατρόμητο είχε καλό ρυθμό.

 

Έχει τον Τσέριν που δεν είναι πρώτο μπόι, αλλά παίρνει κεφαλιές. Άξιζε περισσότερα γκολ ο Παναθηναϊκός. Έπιασε και πολλά ο Χουτεσιώτης».


@Photo credits: INTIME, Αλέξανδρος Ευαγγελάτος
     

    Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.

    Φόρτωση BOLM...
     

    SUPERLEAGUE Τελευταία Νέα