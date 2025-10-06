Το Διαιτητικό Δικαστήριο της ΕΠΟ αναγνώρισε την αθλητική διαδοχή και θα τιμωρήσει τον ΟΦΗ με -3 εάν δεν εξοφλήσει την οφειλή της παλιάς ΠΑΕ στον Θανάση Παπάζογλου.

Μια απόφαση που δημιουργεί σημαντικό δεδικασμένο πήρε το Διαιτητικό Δικαστήριο της ΕΠΟ. Η προσφυγή του Θανάση Παπάζογλου για χρέη από την παλιά ΠΑΕ ΟΦΗ έγινε δεκτή, αναγνωρίζοντας την αθλητική διαδοχή μεταξύ παλαιάς και νέας ΠΑΕ.

Οι Κρητικοί θα τιμωρηθούν με -3 πόντους από τον πίνακα της Stoiximan Super League και νέα αφαίρεση τριών βαθμών από κάθε επόμενο αγώνα, εφόσον δεν εξοφληθεί εντός πέντε εργάσιμων ημερών. Βέβαια είθισται οι ομάδες να πληρώνουν πάντα αυτά τα χρήματα ώστε να αποφεύγουν την απώλεια βαθμών.

«Σε όλες αυτές τις υποθέσεις ο ΟΦΗ δεν μπαίνει σε επικοινωνιακα παιχνίδια. Όπως κάναμε και στο παρελθόν σε ανάλογες περιπτώσεις, το ίδιο θα κάνουμε και τώρα. Θα κινούμαστε θεσμικά. Όπως μέχρι στιγμής έχουμε αντιμετωπίσει οτιδήποτε έχει προκύψει, αυτό θα συνεχίσουμε να κάνουμε και τώρα», αναφέρουν στις τάξεις των Κρητικών.

Οι Κρητικοί έχοντας ματς λιγότερο έχουν συγκεντρώσει έξι βαθμούς, χάρη στις νίκες με Πανσερραϊκό και Άρη.

Η βαθμολογία της Stoiximan Super League

1. ΑΕΚ 16

2. ΠΑΟΚ 14

3. Ολυμπιακός 13

4. Λεβαδειακός 10

5. Άρης 10

6. Βόλος 9

7.Παναθηναϊκός 8

8.Κηφισιά 7

9.ΟΦΗ 6

10.Ατρόμητος 5

11.Πανσερραϊκός 5

12. ΑΕΛ Novibet 4

13.Παναιτωλικός 4

14. Αστέρας AKTOR 2

*Mατς λιγότερο έχουν ο Παναθηναϊκός και ο ΟΦΗ.