Η ΑΕΚ πηγαίνει στη διακοπή μόνη πρώτη καταγράφοντας το καλύτερο ξεκίνημά της σε εξάδα αγώνων, με πέντε νίκες και μία ισοπαλία, μετά από 18 ολόκληρα χρόνια!

Η μεγάλη ανατροπή που σημείωσε η ΑΕΚ το απόγευμα της Κυριακής στο Περιστέρι απέναντι στην Κηφισιά με δέκα παίκτες είναι από τα αποτελέσματα που φτιάχνουν μια ομάδα στο πνευματικό κομμάτι. Τέτοια come back ενισχύουν ακόμα περισσότερο την αυτοπεποίθηση και χτίζουν όλο και περισσότερο τη νοοτροπία του νικητή. Ειδικά μάλιστα όταν η ανατροπή αυτή έρχεται μετά από το άσχημο αποτέλεσμα στο Τσέλιε την πρώτη αγωνιστική της League Phase του Conference League, τότε συνιστά αντίδραση.

Φυσικά και στο αγωνιστικό σκέλος πρέπει να γίνει κουβέντα ως προς το τι δεν πήγε καθόλου καλά ξανά για την ΑΕΚ, η οποία όπως και στη Σλοβενία, έτσι και απέναντι στην Κηφισιά πλήρωσε τα λάθη της, ενώ συνολικά χρειάζεται να βελτιώσει τον τρόπο με τον οποίο μπαίνει στα παιχνίδια. Διότι είναι πολλά τα πρώτα ημίχρονα στα οποία η ΑΕΚ δεν είναι καλή, με συνέπεια ο Μάρκο Νίκολιτς να πρέπει να αλλάζει την κατάσταση με τις αποφάσεις του στα δεύτερα ημίχρονα και με την ευελιξία των κινήσεων που του προσφέρει η ποιότητα του ρόστερ του μεσοεπιθετικά. Αυτό όμως δεν μπορεί να αποτελεί πανάκεια...

Σε κάθε περίπτωση, όμως, δεν πρέπει να παραβλέψουμε και το γεγονός ότι η ΑΕΚ μετά από τις έξι πρώτες αγωνιστικές μετράει πέντε νίκες και μία ισοπαλία, έχοντας συγκομιδή 16 βαθμών. Χωρίς κάποιο ντέρμπι ή κάποιο μεγάλο παιχνίδι μέσα σε αυτά τα πρώτα έξι ματς φυσικά, όμως αυτό δεν αναιρεί ότι το ξεκίνημα των κιτρινόμαυρων στο πρωτάθλημα είναι εξαιρετικό, λαμβάνοντας υπόψιν ότι από το καλοκαίρι χτίζεται κάτι νέο με τον Νίκολιτς, ο οποίος ήδη μετράει και την επιτυχία της εισόδου στη League Phase του Conference League με 3/3 προκρίσεις μέσα στο καλοκαίρι.

Αν η ΑΕΚ δεν είχε αφήσει δύο βαθμούς στη Λάρισα, τότε θα μιλάγαμε για το απόλυτο στα πρώτα έξι ματς. Κάτι που είχε πετύχει η Ένωση πριν σχεδόν μια εικοσαετία και συγκεκριμένα τη σεζόν 2007-2008 με τον Φερέρ στον πάγκο, ξεκινώντας με 18 βαθμούς και έξι νίκες στις έξι πρώτες αγωνιστικές και με συνολικά τέρματα 12-0 απέναντι σε Ατρόμητο, Βέροια, Λεβαδειακό, Πανιώνιο, ΑΕΛ και Ξάνθη. Το σερί τότε είχε σταματήσει την 7η αγωνιστική στην ήττα με 1-2 από τον Ηρακλή. Μέχρι προχθές και τη νίκη-ανατροπή επί της Κηφισιάς, ποτέ ξανά τα τελευταία 18 χρόνια η ΑΕΚ δεν είχε κάνει συγκομιδή άνω των 14 βαθμών στα έξι πρώτα παιχνίδια της στο πρωτάθλημα.

Με τον Νίκολιτς στον πάγκο, το φετινό λοιπόν ξεκίνημα των 16 βαθμών σε εξάδα αγώνων είναι το καλύτερο της ΑΕΚ μετά από 18 χρόνια, με την Ένωση να μετράει νίκες με Πανσερραϊκό, Αστέρα Τρίπολης, Λεβαδειακό, Βόλο και Κηφισιά, την ισοπαλία με την ΑΕΛ Novibet και συνολικό απολογισμό τερμάτων 9-3. Αξίζει να σημειωθεί ότι τη σεζόν 2017-2018 που η ΑΕΚ επέστρεψε στην κατάκτηση του πρωταθλήματος η συγκομιδή της στα έξι πρώτα ματς ήταν 13 βαθμοί με τέσσερις νίκες, μια ισοπαλία και μία ήττα, ενώ τη σεζόν του νταμπλ (2022-2023) στις έξι πρώτες αγωνιστικές είχε μαζέψει 12 βαθμούς με τέσσερις νίκες και δύο ήττες.

Το επίσης εντυπωσιακό είναι ότι πέρυσι (2024-2025), σεζόν που έκλεισε με πολύ άσχημο τρόπο, η ΑΕΚ είχε κάνει το δεύτερο καλύτερό της ξεκίνημα από το 2007, μετρώντας 14 βαθμούς με τέσσερις νίκες και δύο ισοπαλίες στις έξι πρώτες αγωνιστικές. Ήταν δηλαδή το καλύτερο ξεκίνημα στο πρωτάθλημα στην τριετία του Αλμέιδα, παρότι την πρώτη σεζόν είχε κατακτήσει τον τίτλο, ενώ την αμέσως επόμενη τον είχε χάσει στο φινάλε.

Η συγκομιδή της ΑΕΚ στις έξι πρώτες αγωνιστικές ανά σεζόν από το 2007 μέχρι σήμερα