Το μήνυμα του Καλοσκάμη μετά την ανατροπή της ΑΕΚ: «Εναντίον όλων»

Ο Δημήτρης Καλοσκάμης έστειλε το δικό του μήνυμα μετά την ανατροπή της ΑΕΚ από 2-0 σε 3-2 κόντρα στην Κηφισιά.

Η ΑΕΚ πέρασε με μεγάλο διπλό από το Περιστέρι επικρατώντας με 3-2 της Κηφισιάς, παρότι έχανε με 2-0.

Ο Δημήτρης Καλοσκάμης ήταν ο παίκτης που έβαλε ξανά στο παιχνίδι την ΑΕΚ καθώς με δικό του γκολ μείωσε σε 2-1 και έδωσε το σύνθημα για την ανατροπή.

Ο 20χρονος Έλληνας μεσοεπιθετικός έστειλε το δικό του μήνυμα για τον τρόπο με τον οποίο η ΑΕΚ πήρε το διπλό γράφοντας κάτω από τις φωτογραφίες που ανέβασε στο Instagram: «Εναντίον όλων». Στο μήνυμά του μάλιστα πρόσθεσε και δύο κιτρινόμαυρες καρδιές.