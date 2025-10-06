ΠΑΟΚ: Το βίντεο με την πωρωτική ομιλία του Καρυπίδη (vid)
Ο ΠΑΟΚ έφυγε νικητής από το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό (2-1) και επέστρεψε στις νίκες μετά από δύο ισοπαλίες στο πρωτάθλημα και ανέβηκε στην 2η θέση του βαθμολογικού πίνακα.
Ο τεχνικός διευθυντής της ομάδας, Χρήστος Καρυπίδης έδωσε μία συγκλονιστική ομιλία προς τους παίκτες μετά το τέλος του ματς, το οποίο η ΠΑΕ ανάρτησε στα social media.
Συγκεκριμένα λέει: «Ακούστε με. Δεν θα ξεχάσετε ποτέ αυτά που περάσαμε τις τελευταίες 2-3 εβδομάδες. Ποτέ! Σήμερα δείξατε όλοι σας ότι έχετε κάτι μπ@λες σαν κι αυτές. Δείξατε χαρακτήρα, προσωπικότητα και γυρίσατε το παιχνίδι γιατί το αξίζετε. Πάμε με το 4».
