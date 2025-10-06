Τώρα ο ΠΑΟΚ έγινε καλός;

Ο Δημήτρης Τσορμπατζόγλου γράφει για την πολύ μεγάλη νίκη του ΠΑΟΚ επί του Ολυμπιακού, τα μηνύματα που προέκυψαν μέσα από αυτή και αναφέρεται σε πολλά άλλα πρόσωπα και καταστάσεις της αγωνιστικής και της επικαιρότητας.

Ο ΠΑΟΚ ήταν καλός επειδή κέρδισε τον Ολυμπιακό, ενώ δεν έπαιζε… καλά στο 0-0 με τον Παναιτωλικό; Αστεία πράγματα για να αντιμετωπίζεται έτσι το ποδόσφαιρο ως άθλημα ή και ως ένα παιχνίδι.

Η ομάδα του Λουτσέσκου σε αυτή την αγωνιστική περίοδο ξεκίνησε καλά και σε επίπεδο αποτελεσμάτων το καλοκαίρι, αλλά και στις εμφανίσεις της. Για την αλήθεια ξεκίνησε καλύτερα από πολλά άλλα χρόνια με τον συγκεκριμένο εξαιρετικό προπονητή, ο οποίος πάντα μέσα από τη δουλειά του εξελίσσει τις ομάδες του. Ξεκινάει από το 5-6 και πάει στο 8 εκτός και αν έχει γερές βάσεις από την περασμένη σεζόν, κάτι που έγινε το καλοκαίρι του 2018. Έγινε μία λάθος προσέγγιση με τον φοβερό Λεβαδειακό στο κύπελλο, ήρθε ως πραγματικό ατύχημα να βάση την εικόνα στο 0-0 με τον Παναιτωλικό και εκεί… επικράτησε ο χαμός! Φέτος στον ΠΑΟΚ λόγω πολλών συγκυριών υπάρχουν πολλοί που επενδύουν στην κρίση και στα προβλήματα, κάπως έτσι όλα τα μικρά «έπρεπε» να παρουσιάζονται ως μεγάλα.

Η ομάδα επηρεάστηκε (κακώς όπως έγραφα και το Σάββατο) αφού έπρεπε να εξηγηθεί σε όλους η κατάσταση ακριβώς όπως είναι, για να γνωρίζουν και τις παραμέτρους και τα δεδομένα. Τα ψυχολογικά του ΠΑΟΚ ΔΕΝ ήταν δυνατόν να μην βγουν απέναντι σε ομάδα όπως ο Ολυμπιακός. Ένα σύνολο που από μόνος του με τον τρόπο που τρέχει και πρεσάρει σου δημιουργεί έναν ποδοσφαιρικό φόβο. Στο πολύ κουραστικό

«μπάπα-μπούπα με την μπάλα συνέχεια ψηλά» οι ερυθρόλευκοι κατάφεραν μέχρι το 30΄ να βγάλουν την ποιότητά τους και να δημιουργήσουν μία-δύο φάσεις για να κάνουν το 0-1. Αυτό ήταν…

Όπως από χθες λέω και όπως ένιωσα μέσα στο γήπεδο: Όταν σε αυτή την περίοδο, μέσα στην Τούμπα χάνεις από τον Ολυμπιακό και κινδυνεύεις να χάσεις πολλά-πολλά περισσότερα, τότε εφόσον μέσα σου υπάρχει ψυχή, τότε βγαίνει και λειτουργεί το ένστικτο επιβίωσης ή αυτοσυντήρησης. Έτσι εκτιμώ ότι έγινε χθες. Σταδιακά από το 30΄ και μετά επήλθε ισορροπία στην εικόνα και στο δεύτερο μέρος όσο περνούσε η ώρα ο ΠΑΟΚ γινόταν καλύτερος αφού βέβαια με τον τρόπο τους οι παίκτες έβαλαν και τον κόσμο στο παιχνίδι. Είναι κι αυτό ένα ζητούμενο σε τέτοια ντέρμπι.

Όλοι μαζί κέρδισαν την πολύ καλή ομάδα του Ολυμπιακού η οποία εντός γηπέδου εισέπραξε το μήνυμα ότι… «εμείς το θέλουμε περισσότερο». Ήταν ο ορισμός αυτής της ρήσης όλα όσα έγιναν χθες στο δεύτερο ημίχρονο.

Και τώρα αφού κέρδισε ο ΠΑΟΚ ο Λουτσέσκου δεν είναι εμμονικός, δεν είναι πρόβλημα ότι δεν παίζουν Βολιάκο-Μπιάνκο, δεν είναι προβλέψιμος στην ενδεκάδα και στις αλλαγές του. Α… Και βέβαια κανείς δεν μετράει τον Μέσο Όρο ηλικίας της ενδεκάδας! Ας απαντηθεί το ερώτημα: Γιατί σήμερα που κέρδισε ο ΠΑΟΚ ΔΕΝ έγινε κανένα θέμα με τον Μέσο Όρο ηλικίας της ενδεκάδας στην οποία έπαιζε ο 38χρονος Τάισον και ο 36χρονος Λόβρεν;

Ό,τι να ναι με το πώς μάθαμε να κρίνουμε το ποδόσφαιρο ανάλογα με τη νίκη ή την ήττα…

* Ας αναλογιστεί όλος ο Οργανισμός του ΠΑΟΚ γιατί ο Λουτσέσκου λέει… «είμαι εδώ τόσα χρόνια πρώτη φορά υπάρχει τέτοια πίεση στην ομάδα». Ξέρει ο Ρουμάνος πόσο μεγάλος είναι ο ΠΑΟΚ και ότι η πίεση είναι αυτονόητη. Το φετινό άρρωστο σκηνικό όμως δεν είναι λογικό και τον έφερε σε τέτοιο σημείο. Από εκεί και πέρα εννοείται ότι επιμένω σε όσα έγραψα το Σάββατο ΠΡΙΝ το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό. Τα αυτονόητα ήταν.

* Τεράστια η εμφάνιση και η προσπάθεια του Γιακουμάκη στα 100 περίπου λεπτά μονομαχιών με τους αμυντικούς του Ολυμπιακού. Ήταν παντού, έκανε τα πάντα και δεν πρέπει να προβληματιστεί διόλου για το ότι ατύχησε και δεν σκόραρε.

* Ο Κωνσταντέλιας είναι… αλλού! Τι σημασία έχει αν παίζει αριστερά όπως στο Βίγκο ή στο «δέκα». Δεν «βλέπει» κανέναν και μπράβο του που έχει αντιληφθεί ότι έπρεπε να ανεβάσει την έννοια… παίζω για να κερδίσω απέναντι στο… παίζω για να χαρώ το παιχνίδι.

* Μπράβο στον Τσιφτσή για την παρουσία, αλλά και για την δουλειά του που τον έχουν φέρει δεύτερο τερματοφύλακα στον ΠΑΟΚ.

* Πέρσι και στο ματς του Απριλίου στην Τούμπα, κάθισα και μέτρησα Ο ΠΑΟΚ ως γκρουπ μαχητών κέρδισε την ομάδα με τις 36+17 «γιόμες» τα 22 απευθείας γεμίσματα του Τζολάκη προς την επίθεση! Φέτος δεν έχω… χρόνο γιατί ήταν περισσότερα. Αλήθεια τώρα για μία τόσο ακριβή ομάδα, αυτό το γεγονός, αυτή η απίθανη αδυναμία με την μπάλα στα πόδια, προκαλεί μεγάλη έκπληξη. Η πλάκα είναι ότι στις τελευταίες τρείς «γιόμες» ο Μεντιλίμπαρ τα έβαλε με τον τερματοφύλακά του και του φώναζε! Λες και ήταν η πρώτη φορά, λες και δεν είναι κάτι που γίνεται κατόπιν εντολής…