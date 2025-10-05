Ο Παναθηναϊκός ξεκίνησε με τον καλύτερο τρόπο το δεύτερο ημίχρονο του αγώνα με τον Ατρόμητο ανοίγοντας στο 48' το σκορ με κεφαλιά του Τσέριν.

Με τον καλύτερο δυνατό τρόπο ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο του αγώνα με τον Ατρόμητο στην Λεωφόρο ο Παναθηναϊκός. Συγκεκριμένα οι «πράσινοι» κατάφεραν στο 48' να ανοίξουν το σκορ κάνοντας το 1-0. Η ομάδα του Χρήστου Κόντη κέρδισε κόρνερ, ο Μπακασέτας το εκτέλεσε και ο Τσέριν πηδώντας πιο ψηλά από όλους έστειλε την μπάλα στα δίχτυα των «κυανόλευκων». Ένα γκολ που όλοι αφιέρωσαν στον αδικοχαμένο, Τζορτζ Μπάλντοκ.