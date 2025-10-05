Ο Λεβαδειακός ήταν σαρωτικός επικρατώντας με 6-0 του Παναιτωλικού και ανέβηκε στην 4η θέση της Super League. Δείτε τις καλύτερες στιγμές του αγώνα.

Τις εξαιρετικές του εμφανίσεις συνέχισε και απέναντι στον Παναιτωλικό ο Λεβαδειακός, επικρατώντας με το εμφατικό 6-0 της ομάδας του Αγρινίου στην Λιβαδειά. Οι παίκτες του Νίκου Παπαδόπουλου δεν άφησαν τον αντίπαλό τους να ανασάνει με το τελικό σκορ να μιλάει από μόνο του. Στο βίντεο που ακολουθεί δείτε τα έξι γκολ και τις καλύτερες στιγμές του ματς.