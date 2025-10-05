Νίκολιτς: «Έπρεπε να δείξουμε πιο δυνατοί από οτιδήποτε γίνεται γύρω μας, δεν είμαστε ανόητοι και αφελείς»

Ο τεχνικός της ΑΕΚ, Μάρκο Νίκολιτς στη συνέντευξη Τύπου μετά την ανατροπή με 2-3 επί της Κηφισιάς υπογράμμισε πως αυτή η νίκη ήταν η σημαντικότερη από το ξεκίνημα της σεζόν και άφησε τις αιχμές του για τις διαιτητικές αποφάσεις, όχι μόνο στον αγώνα στο Περιστέρι, αλλά και γενικότερα.

Η ΑΕΚ των δέκα παικτών κατάφερε να φύγει με ανατροπή με 2-3 από το Περιστέρι επί της Κηφισιάς, με τον Μάρκο Νίκολιτς στη συνέντευξη Τύπου να χαρακτηρίζει τη νίκη αυτή ως την πιο σημαντική της σεζόν. Ο Σέρβος τεχνικός της Ένωσης άφησε τις αιχμές του για τις διαιτητικές αποφάσεις, όχι μόνο του αγώνα με την Κηφισιά, αλλά γενικότερα, ενώ μίλησε και για το τι θέλει να βελτιώσει από εδώ και πέρα και που θέλει να εστιάσει με τους παίκτες του.

Αναλυτικά όσα είπε ο Μάρκο Νίκολιτς στη συνέντευξη Τύπου:

Στην αρχική του τοποθέτηση τόνισε: «Πάρα πολύ σημαντική νίκη με ανατροπή μετά το Τσέλιε. Μεγάλο μπράβο στους παίκτες και στους φιλάθλους που μας έδωσαν ώθηση. Είμαστε στην κορυφή, θα δούμε αν θα είμαστε μόνοι μας. Έρχεται η διακοπή, στο πρώτο τέταρτο της κανονικής διάρκειας είμαστε πρώτοι και αυτά είναι μικρά βήματα. Το ταμείο γίνεται στο τέλος. Ούτε η Αντερλεχτ, ούτε η Μπερ Σεβά, ούτε ο Άρης Λεμεσού, αυτή ήταν η πιο σημιτική νίκη για μένα. Το μυαλό μας λες και ήταν στο Τσέλιε, με πάρα πολλά λάθη στο πρώτο μέρος. Σταδιακά αρχίσαμε να ανεβαίνουμε και όταν μείναμε με δέκα παίκτες με μια υβριδική διάταξη καταφέραμε να αποδώσουμε. Αξίζαμε να σκοράρουμε. Τώρα ώρα για ξεκούραση γιατί μας περιμένει δύσκολη συνέχεια. Ο αγωνιστικός χώρος ήταν δύσκολος, ο Τεττέη είναι ένας εξαιρετικός παίκτης. Όπως είπα και στους παίκτες πριν τα ματς, έπρεπε να δείξουμε ότι είμαστε πιο δυνατοί από οτιδήποτε γίνεται γύρω μας. Δεν είμαστε ανόητοι και αφελείς, αλλά πρέπει να είμαστε ψύχραιμοι. Φτιάχνουμε μια νοοτροπία για να μπορούμε να τη διαχειριστούμε τέτοιες καταστάσεις και απόλαυσα τη νίκη. Δεν είναι εύκολο να αντιμετωπίσουμε όλα αυτά, αλλά θα δίνουμε το 100% για να τα καταφέρνουμε».

Για τη διαιτησία και για τις κινήσεις από τον πάγκο και την υβριδική διάταξη με την οποία επέλεξε να παίξει μετά την κόκκινη: «Η αντίδραση των παικτών ήταν πολύ καλή. Τα είχαμε συζητήσει πριν, αλλά και στο ημίχρονο. Με τις αλλαγές δείξαμε ότι δεν ήμασταν ικανοποιημένοι ούτε με την ισοπαλία. Αυτό δείχνει την νοοτροπία που θέλουμε να χτίσουμε. Πάντα παίζουμε για τη νίκη. Αλλάξαμε τον σχηματισμό, με τρεις πίσω, δύο στο κέντρο, δύο επιθετικούς, μετά το ξαναλλάξαμε με τις αλλαγές των Κουτέσα και Ελίασον και έπειτα τον Ζοάο Μάριο ως εξάρι. Ήμουν ξεκάθαρος. Γνωρίζουμε τι συμβαίνει, δεν είμαστε αφελείς, πρέπει να είμαστε ψύχραιμοι και σταθεροί. Αυτό δίνει κίνητρο στους παίκτες. Δεν είμαστε παιδιά, γίνεται σε σερί μας και είμαστε στην αρχή ακόμα».

Για το αν διακρίνει δόλο με αυτά τα σφυρίγματα απέναντι στην ΑΕΚ: «Δεν θέλω να σχολιάσω μια απόφαση μόνο. Είμαι προπονητής 25 χρόνια και αναγνωρίζω τα λάθη όλων. Αν κάποιος παίκτης χάσει ευκαιρία η κάνει λάθος εδώ είμαστε να το διορθώσουμε. Κι εγώ κάνω λάθη και οι διαιτητές. Είδαμε πως επικοινωνούσαν με εμάς, με τους παίκτες στον πάγκο. Η UEFA υπογραμμίζει τη λέξη σεβασμό. Εγώ προσπαθώ να δείχνω σεβασμό σε όλες τις ομάδες και για να λάβεις σεβασμό πρέπει να τον δείχνεις. Υπήρχαν πράγματα που με κάνουν να λυπάμαι για το ποδόσφαιρο συνολικά. Ελπίζω να μην υπάρχει δόλος σε βάρος της ΑΕΚ. Είμαστε πρώτοι, αν είχαμε χάσει δεν θα έκλαιγα».

Για τo τι κρατάει και τι θέλει να βελτιώσει μετά το πρώτο τέταρτο της κανονικής διάρκειας: «Έχουμε ένα δύσκολο πρόγραμμα μετά τη διακοπή. Πρέπει να δούμε την κατάσταση των παικτών. Ο Μουκουντί τραυματίστηκε. Μαθαίνω τη λίγκα, αν και την παρακολουθούσα. Παράλληλα μαθαίνω καλύτερα και την ομάδα μου, αποκτώντας εμπειρία για τους παίκτες, πως αντιδρούν. Για παράδειγμα σήμερα που μείναμε με δέκα παίκτες. Εξελισσόμαστε, βελτιωνόμαστε, είχαμε καλές στιγμές, αλλά και κενά κυρίως λόγω της έλλειψης συγκέντρωσης. Αυτό θέλουμε να βελτιώσουμε, μέσω της προπόνησης να μην χάνουμε την εστίασή μας. Υπάρχουν 11 παίκτες που θα φύγουνε για τις Εθνικές τους. Θα έχουμε δέκα με 14 παίκτες στα Σπάτα, θα κάνουμε και ένα φιλικό. Είμαι χαρούμενος με το αποτέλεσμα και χτίζουμε κάτι καλύτερο. Δηλαδή στο build up έχουμε παίξει πολύ καλά, αλλά γίνεται ένα λάθος και κάνουμε μακρινή μπαλιά. Δεν το κάνεις αυτό. Ξαναχτίζεις. Το ίδιο και στο πρέσινγκ. Γίνεται κάποιο λάθος και σταματάμε. Δεν πρέπει να χάνουμε την πίστη μας σε αυτό που κάνουμε, πρέπει να έχουμε συνέπεια και συνέχεια για να βελτιωθούμε».