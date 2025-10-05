Νίκολιτς: «Η πιο σημαντική νίκη από τη μέρα που ήρθα»

Οι δηλώσεις του Μάρκο Νίκολιτς στην κάμερα της Cosmote TV μετά την ανατροπή της ΑΕΚ επί της Κηφισιάς.

Η ΑΕΚ πήρε σπουδαία τρίποντο, καθώς επικράτησε της Κηφισιάς με ανατροπή από 2-0, παίζοντας μάλιστα με δέκα παίκτες για ένα ημίχρονο. Ο Μάρκο Νίκολιτς έκανε λόγο για το πιο σημαντικό αποτέλεσμα από την ημέρα που κάθισε στον κιτρινόμαυρο πάγκο.

Οι δηλώσεις του Μάρκο Νίκολιτς:

«Συγχαρητήρια στην ομάδα και στους φιλάθλους μας. Είναι τρεις πολύ σημαντικοί βαθμοί. Νιώθω χαζός που το λέω συνέχεια, αλλά πάμε αγώνα με τον αγώνα. Είπα στους παίκτες μου να έχουμε δυναμικό πνεύμα να πολεμάμε. Ό,τι πιο σημαντικό για εμένα αυτή η νίκη από την ημέρα που ήρθα. Πιο σημαντική και από τη νίκη επί της Άντερλεχτ.

Ήταν καταστροφική αρχή, λάθος πάσες, καθόλου καλή εμφάνιση.. Μετά το ημίωρο ανεβήκαμε και στο δεύτερο μέρος παρά τους 10 παίκτες συνεχίσαμε στο ίδιο τέμπο. Αξίζαμε τη νίκη 100%.

Είμαστε πρώτοι, τελείωσε το πρώτο τέταρτο του πρωταθλήματος και έχουμε την διακοπή. Πρέπει να το εκμεταλλευτεί η ομάδα και να κάνουμε μικρά βήματα αλλά μπροστά»