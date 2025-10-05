Ωραίες εικόνες από την Τούμπα πριν από τη σέντρα του ΠΑΟΚ-Ολυμπιακός, με το φίλο του Δικεφάλου του Βορρά, Γιάννη Παπαστεφανάκη να έχει συνάντηση με τον Κώστα Καραπαπά κι όχι μόνο.

Ο Γιάννης Παπαστεφανάκης είναι ο φίλαθλος του ΠΑΟΚ που μπορεί να ενώσει τους φίλους όλων των ομάδων. Είναι αυτός που είχε βρεθεί στην Opap Arena και χάρηκε με τη ψυχή του την κατάκτηση του Conference League του Ολυμπιακού απέναντι στη Φιορεντίνα.

Σήμερα, λίγο πριν τη σέντρα του ντέρμπι της αγαπημένης του ομάδας με τους νταμπλούχους Ελλάδας, είχε συνάντηση με τον αντιπρόεδρο της Πειραϊκής ΠΑΕ, Κώστα Καραπαπά αλλά και τον Τσικίνιο.