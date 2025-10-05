Ο Λεβαδειακός προηγείται του Παναιτωλικού 4-0 στο ημίχρονο της μεταξύ τους αναμέτρησης και πέρασε την κορυφή της καλύτερης επίθεσης, αφήνοντας τον Ολυμπιακό πίσω του, με 14 γκολ υπέρ!

Η 6η αγωνιστική είναι σε εξέλιξη...

Ο Λεβαδειακός είναι ήδη από τις ομάδες που έχουν ξεχωρίσει στο πρωτάθλημα με το σύνολο του Νίκου Παπαδόπουλου να έχει 3 νίκες (όπως όλα δείχνουν), 1 ισοπαλία και 2 ήττες, έχοντας συνολικά 7 βαθμούς (λογικά θα φτάσει στους 10).

Το ημίχρονο με τον Παναιτωλικό είναι ήδη στο 4-0 και κατάφερε σ' αυτά τα 45 λεπτά να ξεπεράσει τον Ολυμπιακό στην παραγωγικότητα έχοντας 14 γκολ ενεργητικό. Οι ερυθρόλευκοι που αντιμετωπίζουν στις 20.30 τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα, έχουν 13 γκολ υπέρ.

Μένει να δούμε πώς θα διαμορφωθεί η αγωνιστική αλλά αυτή τη στιγμή που μιλάμε η ομάδα της Βοιωτίας έχει 14 γκολ! Αξίζει να τονίσουμε πως η 2η ΑΕK έχει 7 (σε εξέλιξη το ματς με την Κηφισιά), ο ΠΑΟΚ 7 κι ο Παναθηναϊκός 6!