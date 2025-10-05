ΠΑΟΚ – Ολυμπιακός, κάτι παραπάνω από ένα δύσκολο ματς

Ο Αντώνης Καρπετόπουλος γράφει για το αποψινό ΠΑΟΚ – Ολυμπιακός στο οποίο θα κριθούν δυο στρατηγικές προσεγγίσεις της χρονιάς. Αυτή που έκανε ο Ρασβάν Λουτσέσκου κι αυτή που έκανε ο Μεντιλίμπαρ.

Το αποψινό μεγάλο ματς της έκτης αγωνιστικής ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και στον Ολυμπιακό είναι ίσως το πρώτο πραγματικά αληθινά σημαντικό παιγνίδι του πρωταθλήματος. Πριν αρχίσει μοιάζει καθοριστικό για την παραμονή του Ραζβάν Λουτσέσκου στον ΠΑΟΚ. Θεωρητικά ο Ρουμάνος προπονητής δεν κινδυνεύει καθώς επισήμως τίποτα τέτοιο δεν ακούγεται όμως ο ίδιος πρώτος αναγνωρίζει πως υπάρχει μια βαριά ατμόσφαιρα. Θα είναι όμως σημαντικό το ματς γιατί θα φανεί και τι μπορεί να κάνει ο Ολυμπιακός απέναντι στον μεγάλο του αντίπαλο. Που φέτος δεν είναι ούτε ο ΠΑΟΚ, ούτε η ΑΕΚ, ούτε ο Παναθηναϊκός, αλλά η συμμετοχή του στο Τσάμπιονς λιγκ. Που απόψε θα δούμε αν και πόσο θα δυσκολέψει την πορεία του στο ελληνικό πρωτάθλημα.

Αλλά ας τα πάρουμε με την σειρά.

Η ώρα του Ρασβάν Λουτσέσκου

Αν σταθεί κάποιος στα αποτελέσματα ο ΠΑΟΚ μοιάζει να περνάει τη μεγαλύτερη αγωνιστική κρίση στα χρόνια του Λουτσέσκου, που δεν είναι και λίγα στη Θεσσαλονίκη. Τρέχει ένα κακό σερί με πέντε παιχνίδια χωρίς νίκη σε όλες τις διοργανώσεις που παίρνει μέρος: μπερδεύεται και στα εύκολα και στα δύσκολα. Το κακό ξεκίνησε στη Λειβαδιά όπου έχασε ένα ματς για το κύπελλο έχοντας δεχτεί τέσσερα γκολ. Ακολούθησαν τρεις ισοπαλίες, δύο με τον Παναιτωλικό και τον Αστέρα Τρίπολης για το πρωτάθλημα ολότελα διαφορετικές (0-0 κόντρα στην ομάδα του Γιάννη Πετράκη και 3-3 στην Τρίπολη), μια την Μακάμπι Τελ Αβίβ για το Europa League (πάλι χωρίς γκολ) και το πέμπτο σερί κακό αποτέλεσμα ήταν η ήττα του από την Θέλτα την Πέμπτη το βράδυ πάλι στην ευρωπαϊκή διοργάνωση.

Παραδόξως υπάρχει όμως στα αποτελέσματα αυτά και μια δεύτερη ανάγνωση που κυκλοφορεί από τους φίλους του προπονητή. Ο Λουτσέσκου λέγεται πως έχει εξηγήσει στην αρχή της σεζόν στη διοίκηση, δηλαδή στον Ιβάν Σαββίδη, ότι αν αυτός θέλει η ομάδα να διεκδικήσει σοβαρά το πρωτάθλημα και να φτάσει και στην κατάκτηση του γιορτάζοντας θεαματικά τα 100 χρόνια της ιστορίας της, πρέπει να ασχοληθεί κυρίως με αυτό και μόνο. Το κύπελλο, έχει πει ο Λουτσέσκου, αρχίζει μετά τα προημιτελικά και θα ασχοληθούμε μαζί του σοβαρά τότε. Στο Europa league η δέσμευση είναι ο ΠΑΟΚ να κάνει ό,τι μπορεί χωρίς ωστόσο πίεση αποτελέσματος.

Με βάση αυτή την στρατηγική εξηγείται για παράδειγμα και η σύνθεση με την οποία ο Λουτσέσκου παρουσίασε την ομάδα στο Βίγκο. Περισσότερο από αυτούς που αγωνίστηκαν είχε σημασία ποιοι δεν αγωνίστηκαν. Ο Ζίφκοβιτς, ο Μεϊτέ, ο Κίνι, ο Κεντζόρα, ο Τάισον έμειναν έξω για να είναι έτοιμοι για το ματς με τον Ολυμπιακό. Στην λογική Λουτσέσκου στο κακό σερί των πέντε τελευταίων αποτελεσμάτων, αυτά που αποτελούν στραβοπατήματα είναι οι δύο ισοπαλίες με τον Παναιτωλικό και τον Αστέρα Τρίπολης. Πράγμα που σημαίνει πως αν ο ΠΑΟΚ κερδίσει τον Ολυμπιακό αυτά τα σβήνει. Τότε γιατί υπάρχει η εντύπωση ότι αν ο Λουτσέσκου αν ηττηθεί από τον Ολυμπιακό κινδυνεύει με απόλυση; Πως γίνεται σε μια κατάσταση, υπο βαθμολογικό έλεγχο, να ξεκινούν τέτοιες συζητήσεις; Και μάλιστα όχι υπογείως. Ο ίδιος ο προπονητής είπε πριν το ματς με την Θέλτα ότι η ατμόσφαιρα που υπάρχει μοιάζει με κατάσταση τέλους περιόδου όπου ο ΠΑΟΚ έχει καταστραφεί.

Δεν μπορείς να το πεις

Ο λόγος που αυτό συμβαίνει είναι απλός. Το «φέτος είναι μια ειδική χρονιά στην οποία μετράνε μόνο τα αποτελέσματα στο πρωτάθλημα» στην Ελλάδα πλέον αν κάνεις πρωταθλητισμό δεν μπορείς να το πεις: θα αρχίσει η γκρίνια πριν αρχίσει η σεζόν. Οχι απλά δεν επιτρέπεται ένα σερί πέντε παιγνιδιών χωρίς νίκη σε όλες τις διοργανώσεις, αλλά καλά καλά ούτε μια ήττα. Τα social media παίρνουν φωτιά, η διαδικτυακή γκρίνια χτυπάει κόκκινο, οι ΠΑΕ πιέζονται από ένα είδος οπαδικής οργής που δεν ξέρουν να αντιμετωπίσουν. Ο ΠΑΟΚ μέχρι πριν λίγο καιρό αποτελούσε μάλλον εξαίρεση γιατί ο Ιβάν Σαββίδης ζούσε στο Ροστόφ και η οποία γκρίνια δεν τον άγγιζε. Αυτό το γεγονός ήταν το μυστικό της επιτυχίας του ΠΑΟΚ στο τελευταίο πρωτάθλημα που κέρδισε. Παρόλο που τότε μια ισοπαλία στη Λαμία (με ισοφάριση μάλιστα στο 10ο λεπτό των καθυστερήσεων) έμοιαζε μια καταστροφή καθώς είχε έρθει στα play off, ο Λουτσέσκου δούλεψε με ηρεμία σκηνοθετώντας ένα θεαματικό φινάλε συνεχόμενων νικών που έφερε το πρωτάθλημα. Αλλά από τότε πέρασαν δύο χρόνια. Κι αν σήμερα η γκρίνια φουντώνει αυτό συμβαίνει γιατί η εικόνα της ομάδας δεν δείχνει εικόνα ομάδας που θα διεκδικήσει το πρωτάθλημα: το ποιες απώλειες είναι ή δεν είναι σημαντικές δεν έχει μεγάλη σημασία γιατί το κακό σερί σκοτώνει την όποια σιγουριά του οπαδού. Που γκρινιάζει όχι για όσα προηγήθηκαν, αλλά για όσα έρχονται.

Η στρατηγική «αφήνω στην άκρη τα πάντα για να ασχοληθώ με το πρωτάθλημα» δοκιμάζεται σοβαρά απόψε. Ο ΠΑΟΚ επί της ουσίας πέταξε το ματς με την Θέλτα για να κερδίσει τον Ολυμπιακό. Αν τον κερδίσει η επιλογή ο Λουτσέσκου θα δικαιωθεί και ήδη μετά το τέλος του αποψινού ματς θα είναι πάλι ο προπονητής που ξέρει τα μυστικά του πρωταθλητισμού καλύτερα από οποιονδήποτε άλλο στην Ελλάδα. Αν όμως ο ΠΑΟΚ δεν κερδίσει, το κακό σερί μεγαλώνει κι άλλο. Το συμπέρασμα θα είναι πως η στρατηγική δεν αποδίδει και η διοίκηση του ΠΑΟΚ θα κληθεί να πάρει αποφάσεις. Γνωρίζοντας πως αν τα άσχημα αποτελέσματα συνεχιστούν στο κάδρο για πρώτη φορά θα μπει και ο Ιβάν Σαββίδης, αφού καλώς η κακώς στη Θεσσαλονίκη υπάρχει κόσμος που πιστεύει ότι ο Αριστοτέλης Μυστακίδης είναι έτοιμος να επενδύσει εκατοντάδες εκατομμύρια.

Ραντεβού με ανασφάλειες

Για τον ΠΑΟΚ το πράγμα είναι απλό: δίνει έναν τελικό. Για τον Ολυμπιακό το πράγμα είναι λίγο πιο σύνθετο. Ο Ολυμπιακός παίρνει μέρος στο Τσάμπιονς λιγκ, μια διοργάνωση απαιτητικότατη. Μετά το πρώτο του ματς με την Πάφο αγωνίστηκε με τον ΠΑΟ στην Λεωφόρο όπου κατέγραψε και το πρώτο του στραβοπάτημα στο πρωτάθλημα κατά την γνώμη μου όχι τυχαία. Τότε ο Μεντιλίμπαρ εμφάνισε μια ενδεκάδα με τους Σιπιόνι, Μουζακίτη, Νασιμέντο, Καμπελά, Στρεφέτσα, Ελ Καμπί και την γνωστή άμυνα: για να σώσει τον βαθμό της ισοπαλίας χρειάστηκε να επιστρατευτούν ο Ποντένσε, ο Ταρέμι και ο Εσε. Απόψε αναμένεται πάλι rotation ενώ ξεκίνησαν και οι απουσίες εξαιτίας τραυματισμών: δεν είναι «ατυχία» - είναι αποτέλεσμα της έντασης των παιγνιδιών στην Ευρώπη – ο Ρέτσος που θα λείψει πέρυσι έλειψε σε 13 ματς αλλά αυτά έπρεπε να προβληματίζουν το καλοκαίρι. Ο δε Στρεφέτσα έρχεται από το Κόμο που ευρωπαϊκά ματς δεν έδινε: η επιβάρυνση είναι για αυτόν κάτι καινούργιο.

Απόψε θα δούμε, σε ένα δεύτερο παιχνίδι κόντρα σε διεκδικητή τίτλου, πόσο αποτελεσματικό μπορεί να είναι το rotation του Μεντιλίμπαρ που όλο το καλοκαίρι επέμενε στη λογική «θέλω 25 παίκτες και ούτε ένα παραπάνω». Στην αρχική εντεκάδα θα υπάρχει σίγουρα ο Καμπελά που είναι εκτός ευρωπαϊκής λίστας, πιθανότατα οι Σιπιόνι, Μουζακίτης Ταρεμι, Μπιανκόν που κόντρα στην Αρσεναλ ήρθαν στο παιχνίδι από τον πάγκο και ίσως ο Νασιμέντο που στην Αγγλία δεν αγωνίστηκε. Το συνεχές rotation, εν προκειμένω, είναι μέχρι τώρα κι ένας από τους λόγους που ο Ολυμπιακός πετά τα πρώτα του ημίχρονα: η ανομοιογένεια πληρώνεται, είτε με μουδιασμένα ξεκινήματα, είτε με μέτρια επιθετική συμπεριφορά. Αλλά όταν αγωνίζεσαι στο Τσάμπιονς λιγκ είναι απαραίτητο, αλλιώς θα μετράς παίκτες με θλάσεις. Αν ο Λουτσέσκου έχει πρόβλημα από τα αποτελέσματα που προηγήθηκαν, η ομάδα του Μεντιλίμπαρ μπορεί να αρχίσει να αποκτά ανασφάλειες για αυτά που ακολουθούν. Γιατί στο Τσάμπιονς λιγκ έχει ακόμα έξι ματς να δώσει, όλα τρομερά επιβαρυντικά.

Δυο στρατηγικές σε κρίση

Στο παράξενο αποψινό παιχνίδι θα κριθούν δύο στρατηγικές: η στρατηγική του Λουτσέσκου που μοιάζει να θυσιάζει όλα τα υπόλοιπα παιχνίδια επικεντρώνοντας την προσοχή του στο πρωτάθλημα και η στρατηγική του Μετιλίμπαρ που μοιάζει να πιστεύει ότι στον φετινό Ολυμπιακό δεν υπάρχουν βασικοί και αναπληρωματικοί, αλλά 25 παίκτες που πρέπει να είναι έτοιμοι κάθε στιγμή γιατί είναι ίδιου επιπέδου. Ανάμεσα στους δύο προπονητές ωστόσο υπάρχει μία διαφορά. Ο πρώτος παίζει τον πάγκο του. Ο δεύτερος και να χάσει δεν νομίζω ότι θα δώσει λογαριασμό σε κανένα: το πολύ πολύ να αναλάβει την ευθύνη, όπως έχει ξανακάνει. Γι’ αυτό νομίζω ότι ο ΠΑΟΚ έχει ένα προβάδισμα για την νίκη. Εκτός αν οι παίκτες του Ρουμάνου πιστεύουν ό,τι και μια μεγάλη μερίδα οπαδών του ΠΑΟΚ, ότι δηλαδή ο προπονητής τους έχει κλείσει τον κύκλο του κι αυτό που βλέπουμε είναι απλά ένας επίλογος...