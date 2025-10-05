Που και πότε θα δείτε το ντέρμπι ΠΑΟΚ - Ολυμπιακός
Όλα έτοιμα για το δεύτερο ντέρμπι της φετινής Stoiximan Superleague όπου ο Ολυμπιακός θα φιλοξενηθεί από τον ΠΑΟΚ στο γήπεδο της Τούμπας για την 6η αγωνιστική του πρωταθλήματος.
Από τη μία ο Δικέφαλος θέλει να επιστρέψει στις νίκες μετά από τις δύο συνεχόμενες ισοπαλίες που είχε με Αστέρα AKTOR (3-3) και Παναιτωλικό (0-0) ενώ ο Ολυμπιακός προέρχεται από τη δύσκολη επικράτηση κόντρα στον Λεβαδειακό (3-2) και φιγουράρει στην πρώτη θέση της βαθμολογίας μαζί με την ΑΕΚ.
Αμφότερες οι ομάδες προέρχονται από εκτός έδρας ήττες, με τον ΠΑΟΚ να... λυγίζει από τη Θέλτα για το Europa League (3-1) και ο Ολυμπιακός να φεύγει με άδεια χέρια από το Λονδίνο κόντρα στην Άρσεναλ (2-0) για το Champions League.
Η πρώτη σέντρα του ντέρμπι είναι προγραμματισμένη στις 20:30 και θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από το Novasports Prime.
