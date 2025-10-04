Θρίαμβος - λύτρωση για τον ΟΦΗ! Οι Κρητικοί έβαλαν τέλος σε σερί τριών διαδοχικών ηττών στο πρωτάθλημα, καθώς υπέταξαν τον Άρη στην Τρίπολη με 3-0 και πήραν σημαντικό τρίποντο, τόσο για βαθμολογικούς, όσο (κυρίως) και για ψυχολογικούς λόγους. Πρώτη ήττα για τους Θεσσαλονικείς επί ημερών Μανόλο Χιμενέθ.
Στους 6 βαθμούς οι Ασπρόμαυροι, έμειναν στους 10 πόντους οι Ασπρόμαυροι. Τρομερή εμφάνιση Νέιρα με ασίστ καιγκολ
Έτσι ξεκίνησαν
Ο Μανόλο Χιμένεθ παρέταξε τον Άρη σε διάταξη 4-3-3. O Διούδης στην εστία, με τους Τεχέρo, Άλβαρο, Φαμπιάνο και Φρίντεκ μπροστά του. Γαλανόπουλος, Μόντσου και ο νεαρός Βοριαζίδης στη μεσαία γραμμή. Σίστο - Μορουτσάν εξτρέμ και φορ ο Μορόν.
Από την πλευρά του ΟΦΗ ο Μίλαν Ράσταβατς θα κατεβάσει την ομάδα του στο κλασικό του 4-2-3-1. O Χριστογεώργος στην εστία, με τους Γκονθάλεθ, Κρίζμανιτς, Λαμπρόπουλο και Χατζηθεοδωρίδη στην άμυνα. Καραχάλιος - Ανδρούτσος χαφ, με τον Νέιρα σε επιτειλικό ρόλο. Νους - Αποστολάκης στα άκρα και ο Σαλσέδο στην κορυφή της επίθεσης.
Ο Σαλσέδο άνοιξε το δρόμο
Ο ΟΦΗ μπήκε καλύτερα στο ματς, καθώς μόλις στο 10ο λεπτό απείλησε. Ωραία ντρίμπλα του Χατζηθεοδωρίδη, ο οποίος έβγαλε τη σέντρα, κακή έξοδος του Διούδη, η μπάλα στρώθηκε στον Νέιρα, ο οποίος πλάσαρε και η μπάλα «έγλειψε» το δοκάρι.
Οι Κρητικοί προηγήθηκαν στο 18', όταν ο Νέιρα εκτέλεσε υπέροχα φάουλ από διαγώνια θέση και ο Σαλσέδο με κεφαλιά έστειλε την μπάλα στα δίχτυα του Διούδης, ο οποίος και πάλι δεν υπολόγισε σωστά τη φάση.
Στο 24'ο Νους πλάσαρε από διαγώνια θέση μέσα από την περιοχή και ο κίπερ του Άρη μπλόκαρε με διπλή προσπάθεια. Ο Μορόν είχε καλή στιγμή στο 42' αλλά ο Ισπανός αστόχησε από δύσκολη διαγώνια θέση.
«Καθάρισε» ο ηγέτης Νέιρα, το.... κερασάκι ο Αποστολάκης
Ο Μανόλο Χιμένεθ έκανε τριπλή αλλαγή στην αρχή του δεύτερου μέρους με τους Φαντιγκά, Μισεουί και Γιαννιώτα, αλλά ο Όμιλος συνέχει να πατάει πιο πειστικά. Στο 49' ο Νους αστόχησε με διαγώνιο σου έπειτα από υπέροχη μπαλιά του Νέιρα.
Στο 61ο λεπτό ο Νους δοκίμασε το πόδι του από το όριο της περιοχής, ο Διούδης έκανε ασταθή απόκρουση και στην επαναφορά ο Νέιρα μπήκε με την μπάλα στα δίχτυα για το 2-0. Η φάση ήταν οριακή, όμως το γκολ μέτρησε κανονικά.
Με τη συμπλήρωση 80 λεπτών ο Αποστολάκης πέρασε ανάμεσα από από δυο παίκτες του Άρη και με άπιαστο πλασέ διαμόρφωσε το θριαμβευτικό 3-0.
ΟΦΗ (Mίλαν Ράσταβατς): Χριστογεώργος, Κρίζμανιτς, Λαμπρόπουλος, Χατζηθεοδωρίδης, Γκονθάλεθ (16′ Μαρινάκης), Ανδρούτσος, Καραχάλιος (90’+2′ Κωστούλας), Νέιρα (84′ Βούκοτιτς), Νους, Αποστολάκης (90’+2′ Φαϊτάκης), Σαλσέδο (85′ Ρακονιάτς).
Άρης (Μανόλο Χιμένεθ): Διούδης, Αλβάρο, Φαμπιάνο, Φρίντεκ (46′ Φαντιγκά), Τεχέρο, Μόντσου, Βοριαζίδης (46′ Μισεουί), Γαλανόπουλος, Σίστο, Μορουτσάν (46′ Γιαννιώτας), Μορόν
MVP: O Νέιρα έκανε τη διαφορά με την τεράστια ποιοτητά, έχοντας γκολ, ασίστ και μεγάλη ευκαιρία. Ήταν ο μετρονόμος της ομάδας.
Στο ύψος τους: O Αποστολάκης ήταν πολύ δραστήριος και δεν... μάσησε από τον τραυματισμό του, ενώ ο Καραχάλιος κυριάρχρησε στη μεσαία γραμμή.
Αδύναμος κρίκος: Ο Διούδης φέρει ευθύνη και στα δυο γκολ της ομάδας του, ενώ είχε κάνει λάθος και στη μεγάλη ευκαιρία του Νέιρα.
Γκάφα: Από τα δυο λάθη του Διούδη στα γκολ το πρώτο ήταν πιο σημαντικό, καθώς δίστασε να βγει και να καθαρίσει τη φάση
Στραγάλι: Ο διαιτητής Τζήλος δεν είχε να διαχειριστεί κάποια δύσκολη φάση και η διαιτησία του δεν επηρέασε το αποτέλεσμα.
Το ταμείο του Gazzetta: Ο ΟΦΗ έβγαλε αντίδραση ανάλογη του βεληνεκούς του και πήρε σπουδαία νίκη ψυχολογίας. Ο Άρης ήταν κατώτερος των περιστάσεων και το πλήρωσε ακριβά.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.