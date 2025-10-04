Ο ΟΦΗ έψαχνε αντίδραση μετά την βαριά εντός έδρας ήττα από την Κηφισιά και τη βρήκε στην Τρίπολη με το νικηφόρο 3-0 επί του Άρη χάρη στα γκολ των Σαλσέδο, Νέιρα, Απόστολάκη και τα μεγάλα λάθη του Διούδη.

Θρίαμβος - λύτρωση για τον ΟΦΗ! Οι Κρητικοί έβαλαν τέλος σε σερί τριών διαδοχικών ηττών στο πρωτάθλημα, καθώς υπέταξαν τον Άρη στην Τρίπολη με 3-0 και πήραν σημαντικό τρίποντο, τόσο για βαθμολογικούς, όσο (κυρίως) και για ψυχολογικούς λόγους. Πρώτη ήττα για τους Θεσσαλονικείς επί ημερών Μανόλο Χιμενέθ.

Στους 6 βαθμούς οι Ασπρόμαυροι, έμειναν στους 10 πόντους οι Ασπρόμαυροι. Τρομερή εμφάνιση Νέιρα με ασίστ καιγκολ

Έτσι ξεκίνησαν

Ο Μανόλο Χιμένεθ παρέταξε τον Άρη σε διάταξη 4-3-3. O Διούδης στην εστία, με τους Τεχέρo, Άλβαρο, Φαμπιάνο και Φρίντεκ μπροστά του. Γαλανόπουλος, Μόντσου και ο νεαρός Βοριαζίδης στη μεσαία γραμμή. Σίστο - Μορουτσάν εξτρέμ και φορ ο Μορόν.

Από την πλευρά του ΟΦΗ ο Μίλαν Ράσταβατς θα κατεβάσει την ομάδα του στο κλασικό του 4-2-3-1. O Χριστογεώργος στην εστία, με τους Γκονθάλεθ, Κρίζμανιτς, Λαμπρόπουλο και Χατζηθεοδωρίδη στην άμυνα. Καραχάλιος - Ανδρούτσος χαφ, με τον Νέιρα σε επιτειλικό ρόλο. Νους - Αποστολάκης στα άκρα και ο Σαλσέδο στην κορυφή της επίθεσης.

Ο Σαλσέδο άνοιξε το δρόμο

Ο ΟΦΗ μπήκε καλύτερα στο ματς, καθώς μόλις στο 10ο λεπτό απείλησε. Ωραία ντρίμπλα του Χατζηθεοδωρίδη, ο οποίος έβγαλε τη σέντρα, κακή έξοδος του Διούδη, η μπάλα στρώθηκε στον Νέιρα, ο οποίος πλάσαρε και η μπάλα «έγλειψε» το δοκάρι.

Οι Κρητικοί προηγήθηκαν στο 18', όταν ο Νέιρα εκτέλεσε υπέροχα φάουλ από διαγώνια θέση και ο Σαλσέδο με κεφαλιά έστειλε την μπάλα στα δίχτυα του Διούδης, ο οποίος και πάλι δεν υπολόγισε σωστά τη φάση.

Στο 24'ο Νους πλάσαρε από διαγώνια θέση μέσα από την περιοχή και ο κίπερ του Άρη μπλόκαρε με διπλή προσπάθεια. Ο Μορόν είχε καλή στιγμή στο 42' αλλά ο Ισπανός αστόχησε από δύσκολη διαγώνια θέση.

«Καθάρισε» ο ηγέτης Νέιρα, το.... κερασάκι ο Αποστολάκης

Ο Μανόλο Χιμένεθ έκανε τριπλή αλλαγή στην αρχή του δεύτερου μέρους με τους Φαντιγκά, Μισεουί και Γιαννιώτα, αλλά ο Όμιλος συνέχει να πατάει πιο πειστικά. Στο 49' ο Νους αστόχησε με διαγώνιο σου έπειτα από υπέροχη μπαλιά του Νέιρα.

Στο 61ο λεπτό ο Νους δοκίμασε το πόδι του από το όριο της περιοχής, ο Διούδης έκανε ασταθή απόκρουση και στην επαναφορά ο Νέιρα μπήκε με την μπάλα στα δίχτυα για το 2-0. Η φάση ήταν οριακή, όμως το γκολ μέτρησε κανονικά.

Με τη συμπλήρωση 80 λεπτών ο Αποστολάκης πέρασε ανάμεσα από από δυο παίκτες του Άρη και με άπιαστο πλασέ διαμόρφωσε το θριαμβευτικό 3-0.

ΟΦΗ (Mίλαν Ράσταβατς): Χριστογεώργος, Κρίζμανιτς, Λαμπρόπουλος, Χατζηθεοδωρίδης, Γκονθάλεθ (16′ Μαρινάκης), Ανδρούτσος, Καραχάλιος (90’+2′ Κωστούλας), Νέιρα (84′ Βούκοτιτς), Νους, Αποστολάκης (90’+2′ Φαϊτάκης), Σαλσέδο (85′ Ρακονιάτς).

Άρης (Μανόλο Χιμένεθ): Διούδης, Αλβάρο, Φαμπιάνο, Φρίντεκ (46′ Φαντιγκά), Τεχέρο, Μόντσου, Βοριαζίδης (46′ Μισεουί), Γαλανόπουλος, Σίστο, Μορουτσάν (46′ Γιαννιώτας), Μορόν

MVP: O Νέιρα έκανε τη διαφορά με την τεράστια ποιοτητά, έχοντας γκολ, ασίστ και μεγάλη ευκαιρία. Ήταν ο μετρονόμος της ομάδας.

Στο ύψος τους: O Αποστολάκης ήταν πολύ δραστήριος και δεν... μάσησε από τον τραυματισμό του, ενώ ο Καραχάλιος κυριάρχρησε στη μεσαία γραμμή.

Αδύναμος κρίκος: Ο Διούδης φέρει ευθύνη και στα δυο γκολ της ομάδας του, ενώ είχε κάνει λάθος και στη μεγάλη ευκαιρία του Νέιρα.

Γκάφα: Από τα δυο λάθη του Διούδη στα γκολ το πρώτο ήταν πιο σημαντικό, καθώς δίστασε να βγει και να καθαρίσει τη φάση

Στραγάλι: Ο διαιτητής Τζήλος δεν είχε να διαχειριστεί κάποια δύσκολη φάση και η διαιτησία του δεν επηρέασε το αποτέλεσμα.

Το ταμείο του Gazzetta: Ο ΟΦΗ έβγαλε αντίδραση ανάλογη του βεληνεκούς του και πήρε σπουδαία νίκη ψυχολογίας. Ο Άρης ήταν κατώτερος των περιστάσεων και το πλήρωσε ακριβά.