Φέρε δυο… διπλά ακόμα!

Ο Χρύσανθος Τσαλτίδης γράφει στο blog του στο gazzetta.gr για την διπλή επικίνδυνη εξόρμηση σε μπάσκετ και ποδόσφαιρο και το «θέλω» για δύο ακόμα διπλά.

Ένα ακόμα γεμάτο… Σάββατο θα έχουμε σήμερα. Ένα Σάββατο γεμάτο Άρη από νωρίς και μάλιστα πλέον και με τον Αυτοκράτορα να μπαίνει στην εξίσωση.

Η αλήθεια είναι ότι μέχρι τώρα ο Άρης σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ έχει το απόλυτο τον τελευταίο μήνα. Τρεις εκτός έδρας νίκες στο ποδόσφαιρο με Χιμένεθ στον πάγκο και η νίκη πριν λίγες μέρες στην Βενέτσια για το σύνολο του Κάραιτζιτς.

Μια που πιάσαμε το μπάσκετ το παιχνίδι στην Καρδίτσα ήταν εξ αρχής δύσκολο και έγινε πολύ δυσκολότερο με δεδομένες τις δύο βασικές απουσίες του Κουλμπόκα και του Φόρεστερ. Ο Άρης θα πάει για να το παλέψει στην Καρδίτσα που και φέτος είναι καλή ομάδα, ο Κάραιτζιτς θα ψάξει και πάλι τρόπο να κάνει τα δυάρια…τριάρια και τα τριάρια…τεσσάρια, αλλά με την απουσία και του Φόρεστερ αν ο Άρης πάρει το διπλό θα είναι πραγματικά υπέρβαση.

Η ομάδα έχει θετική αύρα, προφανώς και το θετικό ξεκίνημα στο Eurocup έχει φέρει ενθουσιασμό, αλλά για να συνεχίσει με επιτυχίες απαιτείται και ενίσχυση, γεγονός που αποδεικνύεται και από την συγκυρία των απουσιών, Κουλμπόκα και Φόρεστερ. Μετά τον τραυματισμό του Τανούλη είναι απαραίτητη η έλευση του…7 ου ξένου πόσο μάλλον όταν στην Λίγκα έχει περάσει και ο…8 ος . Αν υπήρχαν οι δύο…έξτρα παίκτες προφανώς θα έπαιζαν στην Ευρώπη που δεν υπάρχει περιορισμός, αλλά το κυριότερο σήμερα ο Άρης θα πήγαινε με 6 ξένους.

Ο Νίκος Ζήσης είναι σε αναζήτηση του 4αριου που είναι απαραίτητος και μακάρι η επιλογή του να είναι ανάλογη των παιδιών που έχουν κλέψει την παράσταση, όπως ο Τζόουνς. Δύσκολο, αλλά όχι απίθανο του Οκάτο Γουάιτ, αλλά υπάρχει και κάτι ακόμα που λογικά θα…εμφανιστεί από Δευτέρα.

Η σελίδα έχει αλλάξει στο μπασκετικό τμήμα, που πρέπει άπαντες να θυμούνται ότι φέτος σε μία μεταβατική σεζόν πέρα από την δεδομένη αναβάθμιση του ρόστερ, την αναδιοργάνωση σε πολλά επίπεδα, η αποπληρωμή του συνόλου των χρεών είναι ότι σημαντικότερο. Σκεφτείτε μόνο ότι του…χρόνου αυτά τα χρήματα θα πέσουν στην ομάδα. Σήμερα το ματς απέκτησε ακόμα μεγαλύτερο βαθμό δυσκολίας, αλλά ο Άρης πάει για το διπλό!

Διπλό στο…διπλό για τον Χιμένεθ!

Στο καπάκι από την Καρδίτσα, στις 18:00 το ποδόσφαιρο πάει για διπλό στο…διπλό. Τρία στα τρία έχει εκτός έδρας ο Χιμένεθ και θέλει προφανώς να κάνει 4 τις εκτός έδρας επιτυχίες. Αρχικά να σημειώσουμε ότι με αυτή την ντροπή της διεξαγωγής…ξαφνικά του αγώνα στην όμορφη…Τριπολιτσά για μία ακόμα φορά αποδείχθηκε ότι το ελληνικό ποδόσφαιρο είναι…γιάμπαλο! Ο Άρης έπαιξε στο Αγρίνιο με την Κηφισιά και θα παίξει με τον ΟΦΗ στην Τρίπολη. Το μόνο που μένει είναι να παίξει με την Τρίπολη στην Κρήτη και με τον Πανσερραϊκό στην Λιβαδειά!

Στο καθαρά αγωνιστικό ο ΟΦΗ είναι πιεσμένος και μάλιστα πολύ, ενώ ο Ράσταβατς προφανώς και παίζει το κεφάλι του. Όλα αυτά ενδεχομένως να βγάλουν αντίδραση από τους Κρητικούς, αλλά θεωρώ ότι το ματς θα κριθεί ξεκάθαρα από την απόδοση του Άρη και του…Τζήλου. Ο Άρης έχει πάρα πολλές απουσίες και πάλι μεσοεπιθετικά, αλλά αυτή την φορά θα λείπει και ο Ράτσιτς. Απών ο Πέρεθ, απών ο Γένσεν, απών ο Αλφαρελά, απών ο Μεντίλ. 5 βασικοί απόντες δεν το λες και λίγο. Κάθε άλλο παρά εύκολο για τον Χιμένεθ που τουλάχιστον μετράει τις επιστροφές των Καντεβέρε, Σίστο (και Δώνη), αλλά περιμένει πώς και πώς την διακοπή για να γιατρέψει τις πολλές πληγές του.

Το ερωτηματικό είναι πώς θα ανταπεξέλθει η ομάδα χωρίς τον Ράτσιτς και αν θα πάει στην λύση του νεαρού Βοργιαζίδη ή θα…αλλάξει πολλά με μετατόπιση και του Μορουτσάν στο δέκα. Οι πολλές απουσίες περιορίζουν τις επιλογές, αλλά στον κόσμο του Άρη πιο πολύ έχουν το μυαλό τους στον…Τζήλο. Πέρσι στο Βικελίδης άφησε με 9 τον Άρη, ενώ το 0-1 προήλθε από ανύπαρκτο φάουλ υπέρ του ΟΦΗ. Παραδοσιακά ο Τζήλος έχει κακές διαιτησίες με τον Άρη- είναι ο μόνος ρέφερι για τον οποίο οι κιτρινόμαυροι έβγαλαν ανακοίνωση στην Β εθνική!- και δεν είναι λίγοι αυτοί που πιστεύουν ότι θα ζήσουμε στιγμές Αγρινίου. Ήδη κέρδισε και τον Γουματζίδη (στο ματς με την Κηφισιά) που…θαύμα θα είναι ο AVAR του αγώνα δίπλα στον Τσακαλίδη από την όμορφη Χαλκιδική. Οι ενώσεις που οι πρόεδροι τους έχουν εκφραστεί με τα καλύτερα λόγια για έναν και μόνο ιδιοκτήτη ομάδας! Ποιος, ποιος, θέλω να ξέρω ποιος βολεύεται με…γκέλα του Άρη; Δύσκολη η απάντηση έτσι; Πάρα πολύ!

Δεν ξέρω αν ο Άρης μπορεί να κερδίσει και τα ανθρώπινα λάθη των ρέφερι, αλλά σε κάθε περίπτωση πρέπει να μπει υποψιασμένος και…τρελαμένος για την κατάκτηση των τριών βαθμών της νίκης και πάνω από όλα ψύχραιμος.

Πάμε για διπλό στο διπλό και μετά την διακοπή θα μπορεί ο Χιμένεθ να δουλέψει πολύ καλύτερα καθώς σχεδόν όλοι οι παίκτες θα είναι στην διάθεσή του. Οπότε σκεφτείτε να περιμένει τον Παναθηναϊκό και πλήρης και…τρίτος υπό συνθήκες… Προφανώς αυτό δεν το θέλουν αρκετοί και το θέλει μόνο ο Άρης και για αυτό ανεβαίνει ο βαθμός δυσκολίας του παιχνιδιού με την αισιοδοξία , αλλά και την πίστη του Μανόλο Χιμένεθ να εκφράζεται στις δηλώσεις του. «Πάμε πάντα, έτσι και σε αυτό το ματς για τη νίκη…».

ΥΓ1 Γιατί μου έχει κολλήσει ότι ο Γαλανόπουλος θα σκοράρει;

ΥΓ2 Ο Άρης παραμένει μετά από 62 παιχνίδια -αν δεν κάνω λάθος- η μοναδική ελληνική ομάδα που έχει κερδίσει μέσα στην Ισπανία. Και μάλιστα νίκη επί της τροπαιούχου του Europa και του Super Cup, Ατλέτικο Μαδρίτης. Εκείνη η επιτυχία προφανώς και πρέπει να αποτελέσει οδηγό και για το…αύριο και όχι να την θυμόμαστε κάθε φορά που κάποια άλλη ομάδα φεύγει με κατεβασμένο το κεφάλι και μάλιστα με αντίπαλο, πολύ υποδεέστερες ομάδες από την ομαδάρα του Φορλάν και του Αγκουέρο.