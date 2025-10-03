Για ακόμη μία φορά, ο Θωμάς Στρακόσα βρίσκεται ανάμεσα στους εκλεκτούς του ομοσπονδιακού προπονητή της Αλβανίας ενόψει των αγώνων για τα προκριματικά του Μουντιάλ του 2026.

Μόνιμο και αναντικατάστατο μέλος της Εθνικής Αλβανίας παραμένει ο Θωμάς Στρακόσα καθώς ο 30χρονος πορτιέρε της ΑΕΚ κλήθηκε εκ νέου με την εθνική ομάδα της χώρας του.

Πρόκειται για τον βασικό τερματοφύλακα της Αλβανίας και δεν γινόταν το όνομα του να έλειπε ενόψει των αγώνων για τα προκριματικά του Μουντιάλ του 2026. Συγκεκριμένα, θα αντιμετωπίσει τη Σερβία εκτός έδρας στις 11/10 και την Ιορδανία σε φιλική αναμέτρηση στις 14/10.

Να θυμίσουμε πως ο έμπειρος πορτιέρε μετράει 12 συμμετοχές με την Ένωση φέτος, όντας ο βασικός τερματοφύλακας στη φετινή σεζόν με απολογισμό 7 clean sheets και οκτώ γκολ παθητικό.