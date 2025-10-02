Ο αρχηγός του ΠΑΟΚ, Δημήτρης Πέλκας, έγινε πατέρας, καθώς η σύζυγος του έφερε στη ζωή τον γιό τους.

Ο Δημήτρης Πέλκας περνάει τις πιο ευτυχισμένες στιγμές της ζωής του. Την Πέμπτη (2/10) ο αρχηγός του ΠΑΟΚ και η σύζυγος του, Κυβέλη Μάρδα, έγιναν γονείς, καθώς γεννήθηκε το πρώτο τους παιδί.

Οι Θεσσαλονικείς έστειλαν ευχές στο αγαπημένο ζευγάρι, καθώς σε story στο Instagram έγραψαν για το υγιέστατο αγοράκι που ήρθε στη ζωή: «Νέο μέλος στην ασπρόμαυρη οικογένεια. Να σας ζήσει», με τον Πέλκα να κάνει αναδημοσίευση.

Θυμίζουμε πως ο διεθνής μεσοεπιθετικός δεν βρίσκεται με την αποστολή του ΠΑΟΚ στο Βίγκο, για τον αγώνα με τη Θέλτα, λόγω τραυματισμού και βρίσκεται στο πλευρό της συζύγου του στη Θεσσαλονίκη.