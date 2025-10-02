Στις επιλογές της εθνικής ομάδας της Αϊτής βρίσκεται το όνομα του Φραντζί Πιερό της ΑΕΚ ενόψει των αγώνων για τα προκριματικά του Μουντιάλ του 2026.

Ο Φραντζί Πιερό αποτελεί μόνιμο και αναντικατάστατο μέλος της εθνικής ομάδας της Αϊτής και αυτό επαληθεύτηκε και για τα παιχνίδια της χώρας του για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2026.

Ο διεθνής φορ της ΑΕΚ συμπεριλήφθηκε στην αποστολή για τα ματς με Νικαράγουα (10/10) και την Ονδούρα (14/10) ενώ συνολικά με το εθνόσημο μετράει 32 γκολ σε 43 παιχνίδια. Με την Ένωση φέτος έχει τέσσερα γκολ εκ των οποίων τα τρία τελευταία έχουν επιτευχθεί στα τελευταία τέσσερα ματς.