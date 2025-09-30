Όπως αναμενόταν, η αναμέτρηση του ΟΦΗ με τον Άρη ορίστηκε στο «Θεόδωρος Κολοκοτρώνης», ενώ άλλαξε και η ώρα διεξαγωγής του.

Στο Gazzetta διαβάσατε πως η αναμέτρηση του ΟΦΗ με τον Άρη για την 6η αγωνιστική της Stoiximan Super League δεν θα ήταν εφικτό να γίνει στο Παγκρήτιο και πως οι δυο ομάδες ήταν σε επαφές με τη Λίγκα για την αλλαγή έδρας. Από τα διαθέσιμα «Σουπερλιγκάτα» γήπεδα μόνο στο «Θεόδωρος Κολοκοτρώνης» και στο Πανθεσσαλικό δεν γινόταν επισπορά αυτές τις μέρες και πλέον είναι επίσημο ότι το ματς θα γίνει στην έδρα του Αστέρα AKTOR, στην Τρίπολη.

Μάλιστα όπως έκανε γνωστό η διοργανώτρια αρχή το ματς θα κάνει σέντρα μισή ώρα νωρίτερα, καθώς μετατέθηκε από τις 18:30 του Σαββάτου (4/10) στις 18:00.

Από την πρώτη στιγμή οι άνθρωποι του ΟΦΗ κινήθηκαν ως προς το ενδεχόμενο αναστροφής της έδρας, ώστε να μη χρειαστεί να παίξουν δεύτερο εντός έδρας μακριά από το Ηράκλειο (κόντρα στον ΠΑΟΚ αγωνίστηκαν στη Λεωφόρο) αλλά τεχνικά ήταν αδύνατον από τη στιγμη που είχε ήδη αρχίσει η επισπορά στο «Κλεάνθης Βικελίδης». Φυσικά το κλαμπ σέβεται τους κατόχους διαρκείας (περίπου 5.000) και συνεπώς θα τους αποζημιώση για το ματς με τον Άρη που θα γίνει σε ουδέτερη έδρα.

Θυμίζουμε πως η εταιρεία κατασκευής του χλοοτάπητα του Παγκρητίου ανέλαβε την ευθύνη για την κάκιστη εικόνα στον αγώνα του ΟΦΗ με την Κηφισιά και δεσμεύτηκε πως ο αγωνιστικός χώρος θα είναι «χαλί» για το ματς με τον Ατρόμητο (25/10) για την 8η αγωνιστική της Stoiximan Super League.

H ανακοίνωση της Λίγκας

«Ανακοινώνεται ότι, ο αγώνας Ο.Φ.Η. – ΑΡΗΣ, στο πλαίσιο της 6ης αγωνιστικής του Πρωταθλήματος Stoiximan Super League, αλλάζει έδρα και ώρα και θα διεξαχθεί το Σάββατο 04.10.25 και ώρα 18:00 στο γήπεδο ¨Θ. ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗΣ¨ (αντί για τις 18:30 στο Παγκρήτιο Στάδιο)».