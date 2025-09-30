Ο ΠΑΟΚ που ψάχνει ένα μεγάλο αποτέλεσμα φιλοξενείται από τη Θέλτα που αναζητεί διέξοδο στην κρίση, αλλά θα βρει απέναντί του έναν ικανό παίκτη, ο οποίος στο παρελθόν τον απέκλεισε στο Conference League.

Ο ΠΑΟΚ έχει τέσσερα ματς χωρίς νίκη σε πρωτάθλημα, κύπελλο και Europa League.

Ο Ραζβάν Λουτσέσκου τόνισε μετά τη νέα απώλεια βαθμών με τον Αστέρα Aktor και ειδικά με τον τρόπο που ήρθε ότι η ομάδα του δεν είναι σε κρίση, αλλά όσο δεν έρχονται νίκες, το πρόβλημα, η αμφισβήτηση και ενδεχομένως και η εσωστρέφεια στον σύλλογο, θα συνεχίζονται. Ο Δικέφαλος έχει μπροστά του την Θέλτα στο Βίγκο και το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό στην Τούμπα την ερχόμενη Κυριακή. Ματς που προσφέρονται για να δώσουν απαντήσεις οι Θεσσαλονικείς, αλλά υπάρχει η πιθανότητα και για το αντίθετο... έργο, που κανείς δεν θέλει να σκέφτεται στην ομάδα.

Την Πέμπτη στις 22.00 για τη δεύτερη αγωνιστική της League Phase του Europa League, ο ΠΑΟΚ θ' αντιμετωπίσει μία ομάδα που δεδομένα βρίσκεται σε κρίση.

Οι Ισπανοί είναι στη 16η θέση, έπειτα από επτά αγωνιστικές, με πέντε βαθμούς. Έχουν πέντε ισοπαλίες και δύο ήττες, έχουν σημειώσει έξι γκολ κι έχουν δεχθεί εννέα. Μαζί με Χιρόνα που είναι τελευταία στην 20ή θέση, είναι οι δύο ομάδες της La Liga, χωρίς νίκη.

Η παράδοση της Θέλτα με Έλληνες

Η Θέλτα έχει δώσει τέσσερα ματς με ελληνικές ομάδες. Ο ΠΑΟΚ θα είναι η τρίτη. Η αρχή έγινε με τον συμπολίτη του Δικεφάλου, τον Άρη τη σεζόν 1999-00. Για το UEFA, στις 19/10/99 η Θέλτα πήρε ισοπαλία 2-2 στη Θεσσαλονίκη κι επικράτησε στις 4/11/99 με 2-0 στο Βίγκο.

Η συνέχεια δόθηκε με τον Παναθηναϊκό, την περίοδο 2016-17 στο Europa League. Για τον έβδομο όμιλο η Θέλτα νίκησε 2-0 στην Ισπανία στις 29/9/16 και στη Λεωφόρο επικράτησε με το ίδιο σκορ στις 8/12/16. Έχει δηλαδή τρεις νίκες και μία ισοπαλία κόντρα σε ελληνικές ομάδες και στην έδρα της έχει το ίδιο σκορ. Τέσσερα γκολ υπέρ και δεν έχει δεχθεί κανένα.

Ο Φεράν Γιούτγκλα και η Μπριζ

Η Θέλτα, λοιπόν, μπορεί να παραπαίει στην Ισπανία έως τώρα, αλλά έχει καλούς παίκτες. Με ταλαντούχους ποδοσφαιριστές όπως οι Ροντρίγκες, Μινγκουέθα, Μπελτράν, Σαραγόθα, Μπόρχα Ιγκλέσιας, τον Μάρκος Αλόνσο που έκανε τεράστια καριέρα στην Τσέλσι και το σύμβολό της, τον Ιάγο Άσπας δεν μπορεί να θεωρηθεί και δεν είναι κακή ποιοτικά ομάδα. Το θέμα είναι αν είναι ομάδα...

Στις τάξεις της διαθέτει έναν ακόμα παίκτη που πλήγωσε τον ΠΑΟΚ στο παρελθόν. Ο Φεράν Γιούτγκλα, είναι εξτρέμ και δεύτερος φορ. Γεννήθηκε την 1η Φεβρουαρίου 1999 και η Θέλτα τον πήρε με πέντε εκατ. ευρώ από τη Μπριζ το καλοκαίρι που πέρασε.

Ο 26χρονος παίκτης ξεκίνησε από την Ακαδημία της Εσπανιόλ, αλλά μετακόμισε στην Μπαρτσελόνα και μάλιστα στην πρώτη ομάδα είχε 9 αγώνες και 2 γκολ. Αν μη τι άλλο, τον λες ταλαντούχο και ικανό. Έχει υπογράψει έως το 2029, είναι δεξιοπόδαρος με ύψος 1,75 και στη Θέλτα φέτος έχει έξι ματς. Πέντε στο πρωτάθλημα με 233' και 52' με τη Στουτγκάρδη στη Γερμανία, στην ήττα με 2-1 στην πρεμιέρα του Europa League. Δεν έχει σημειώσει γκολ έως τώρα και ψάχνει κι αυτός τον εαυτό του, όπως όλη η Θέλτα.

Στο Βέλγιο ο Γιούτγκλα έφτιαξε το όνομά του, έπαιξε στο Champions League κι επέστρεψε στην πατρίδα του. Στη Μπριζ ήταν συμπαίκτης και του Χρήστου Τζόλη. Συνολικά, στη Μπριζ είχε 148 ματς, 40 γκολ και 24 ασίστ. Αυτοί οι αριθμοί περιλαμβάνουν δυστυχώς και τον ΠΑΟΚ.

Στις 11/4/24, λίγο καιρό πριν ο Δικέφαλος κατακτήσει το πρωτάθλημα, κλήθηκε να παίξει με τη Μπριζ για τα προημιτελικά του Conference League και ο Γιούτγκλα ήταν βασικός στο ματς του Βελγίου. Στο 6' από αριστερά έδωσε στον Φέτλεσεν για το 1-0, που ήταν το τελικό σκορ, αφού στη συνέχεια ο Κοτάρσκι έσωσε σε πλασέ του Γιούτγκλα το 2-0 και απέκρουσε και πέναλτι. Στον συγκεκριμένο αγώνα, ο Γιούτγκλα έπαιξε 73'.

Στη ρεβάνς της Τούμπας, όμως, ο Γιούτγκλα οργίασε. Έπαιξε σε όλο το ματς και με δύο γκολ διαμόρφωσε το τελικό 0-2 κι έδωσε την πρόκριση στην ομάδα του. Στις 18/4/24, άνοιξε το σκορ στο 33' και στο 45' έγραψε το 2-0. Στην κυριολεξία αναστάτωσε τότε την άμυνα του ΠΑΟΚ, σε έναν αγώνα που οι Βέλγοι παρουσιάστηκαν πολύ καλύτεροι. Ο Γιούτγκλα είχε δηλαδή συμμετοχή με δύο γκολ και μία ασίστ και στα τρία τέρματα της Μπριζ κόντρα στον Δικέφαλο...

Ο Μάρκος Αλόνσο με ΠΑΟΚ

Παρελθόν με τον Δικέφαλο έχει και ο Μάρκος Αλόνσο. Ο 35χρονος πλέον αμυντικός της Θέλτα με 9 ματς και στην εθνική του, τη σεζόν 2014-15 ως παίκτης της Φιορεντίνα ήταν στον πάγκο στην ισοπαλία με 1-1 στο Αρτέμιο Φράνκι και στη νίκη με 1-0 στην Τούμπα για τον ένατο όμιλο του Europa League.

Την περίοδο 2018-19 σε όμιλο για την ίδια διοργάνωση έπαιξε βασικός στην Τούμπα στις 20/9/18 κι αντικαταστάθηκε στο 65' από τον Αθπιλικουέτα, στη νίκη της Τσέλσι με 1-0. Στο ματς στο Λονδίνο, στη νίκη με 4-0 των μπλε, ήταν στον πάγκο.

