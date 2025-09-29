Η εταιρεία κατασκευής του χλοοτάπητα στο Παγκρήτιο ανέλαβε την ευθύνη για την κατάσταση του αγωνιστικού χώρου και δεσμεύτηκε για τον αγώνα του ΟΦΗ με τον Ατρόμητο.

Σε κάκιστη κατάσταση ήταν ο αγωνιστικός χώρο στο πρώτο ματς του ΟΦΗ στο Παγκρήτιο Στάδιο. Παρόλο που υπήρχε η δέσμευση προς την πλευρά του Ομίλου πως ο αγωνιστικός χώρος ήταν σε επίπεδο 70-80% έτοιμος το χορτάρι δεν είχε «δέσει» με αποτέλεσμα να ξεκολλάνε ολόκληρα κομμάτια.

Φυσικά για αυτό δεν είχαν ευθύνη οι Κρητικοί αλλά η συνεργαζόμενη εταιρεία Genna Sports, η οποία με ανακοίνωση της το αποδέχτηκε, απολογήθηκε στους Ομιλίτες και δεσμεύτηκε πως ο αγωνιστικός χώρος θα είναι σε άρτια κατάσταση στο ματς με τον Ατρόμητο, για την 8η αγωνιστική της Stoiximan Super League, σε περίπου ένα μήνα (25/10).

Θυμίζουμε πως στο Gazzetta διαβάσατε πως ο ΟΦΗ και ο Άρης ήταν σε ανοιχτή γραμμή με τη Λίγκα για την αλλαγή έδρας του ερχόμενου μεταξύ τους αγώνα.

Από την πρώτη στιγμή οι άνθρωποι του κλαμπ κινήθηκαν ως προς το ενδεχόμενο αναστροφής της έδρας, ώστε να μη χρειαστεί να παίξουν δεύτερο εντός έδρας μακριά από το Ηράκλειο (κόντρα στον ΠΑΟΚ αγωνίστηκαν στη Λεωφόρο) αλλά τεχνικά ήταν αδύνατον από τη στιγμη που είχε ήδη αρχίσει η επισπορά στο «Κλεάνθης Βικελίδης».

Τα μοναδικά γήπεδα που δεν έχουν αγωνιστική δράση την ερχόμενη αγωνιστική και δεν γίνεται επισπορά είναι το Πανθεσσαλικό και το «Θεόδωρος Κολοκοτρώνης», με την έδρα του Αστέρα AKTOR να είναι στην «pole position».

Η ανακοίνωση της Genna Sports

«Ως κατασκευάστρια εταιρεία και συνεργαζόμενη με την ΠΑΕ ΟΦΗ 1925 ήδη από την ανακατασκευή του ιστορικού «Θ. Βαρδινογιάννης» και του «Βαρδινογιαννειου Αθλητικού Κέντρου», μας ανατέθηκε η κατασκευή του χλοοτάπητα στο Παγκρήτιο στάδιο, που είναι πλέον η έδρα της ομάδας.

Αναλαμβάνουμε τη ευθύνη ως προς τον χρόνο παράδοσης του έργου, η καθυστέρηση του οποίου είχε ως αποτέλεσμα την εικόνα του αγωνιστικού χώρου στο χθεσινό παιχνίδι με την ΠΑΕ Κηφισιά.

Σεβόμενοι την ιστορία της ΠΑΕ ΟΦΗ 1925 και ζητώντας συγγνώμη από τους φιλάθλους της ιστορικής ομάδας, διαβεβαιώνουμε ότι η κατασκευή του αγωνιστικού χώρου θα είναι αυτή που πρέπει σύμφωνα με τις ισχύουσες προδιαγραφές, ώστε να θεωρείται από τους καλύτερους στην Ελλάδα, όταν ολοκληρωθεί η ωρίμανση του χλοοτάπητα.

Ζητούμε την κατανόηση όλων των εμπλεκόμενων πλευρών, είμαστε σε συνεννόηση με την ΠΑΕ ΟΦΗ και διαβεβαιώνουμε ότι θα κάνουμε ό,τι είναι απαραίτητο για να παραδοθεί ο αγωνιστικός χώρος, σε κατάσταση η οποία θα ανταποκρίνεται στα υψηλότερα διεθνή πρότυπα ποιότητας και ασφάλειας.

Δυστυχώς η παράδοση του αγωνιστικού χώρου στην καλύτερη δυνατή κατάσταση δεν μπορεί να γίνει πράξη στον επόμενο εντός έδρας αγώνα του πρωταθλήματος Super League ο οποίος είναι προγραμματισμένος για το επόμενο Σάββατο 4/10. Δεσμευόμαστε όμως ότι στον αγώνα της 8ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος, με αντίπαλο τον Ατρόμητο (25/10/25) η κατάσταση του αγωνιστικού χώρου θα είναι άρτια.

Για την κατασκευάστρια εταιρεία

Ο νόμιμος εκπρόσωπος

Γεννάτος Θεοφάνης».