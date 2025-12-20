Στην πρεμιέρα για τον Νίκο Ξυλούρη, ο ΟΦΗ τίμησε τους ηθοποιούς με φανέλα και συλλεκτικό μετάλλιο για τα 100 χρόνια του συλλόγου.

Ο Ηλίας Πουρσανίδης, αντιπρόεδρος της ΠΑΕ ΟΦΗ, τίμησε στην πρεμιέρα της παράστασης για τον Νίκο Ξυλούρη τους ηθοποιούς Μιχάλη Αεράκη και Αιμιλανό Σταματάκη, χαρίζοντάς τους φανέλα και συλλεκτικό μετάλλιο για τα 100 χρόνια της ομάδας.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ομάδας: «Η επετειακή φανέλα και το συλλεκτικό μετάλλιο του ΟΦΗ, στην πρεμιέρα της παράστασης "Νίκος Ξυλούρης - Ο αρχάγγελος της Κρήτης"!Ο αντιπρόεδρος της ομάδας μας, κ. Ηλίας Πουρσανίδης, έκανε δώρο από μια φανέλα κι ένα μετάλλιο στους ηθοποιούς, Μιχάλη Αεράκη και Αιμιλιανό Σταματάκη (ερμηνεύει τον ρόλο του Ν. Ξυλούρη στο έργο), με αφορμή τη συμπλήρωση 100 χρόνων από την ίδρυση του Ομίλου!

Ο Νίκος Ξυλούρης αποτέλεσε έναν εκ των βασικών ιδρυτών του Συνδέσμου Φιλάθλων ΟΦΗ στην Αθήνα και η ομάδα μας δεν θα μπορούσε να απουσιάζει από το έργο που αποτυπώνει τη ζωή του εμβληματικού Κρητικού καλλιτέχνη!»