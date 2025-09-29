Ο αγωνιστικός χώρος στο Παγκρήτιο Στάδιο είναι σε τραγική αγωνιστική κατάσταση κι εκτός συγκλονιστικού απροόπτου, ο αγώνας του ΟΦΗ με τον Άρη θα πραγματοποιηθεί στο γήπεδο του Αστέρα Τρίπολης!

Η εικόνα του αγωνιστικού χώρου στο Παγκρήτιο Στάδιο ήταν αφοπλιστική ως προς την κατάστασή του καθώς σε καμία περίπτωση δεν θύμιζε ποδοσφαιρικό γήπεδο. Υπό αυτές τις συνθήκες, οι δύο ομάδες και η Stoiximan Superleague είχαν επαφές στη διάρκεια της ημέρας και τελικώς αποφασίστηκε ο αγώνας (4/10, 18:30) του ΟΦΗ με τον Άρη να πραγματοποιηθεί στο γήπεδο του Αστέρα Τρίπολης. Το μόνο που απομένει είναι η επίσημη ανακοίνωση της διοργανώτριας αρχής.