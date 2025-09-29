Άρης: Στην Τρίπολη θα γίνει ο εκτός έδρας αγώνα με τον ΟΦΗ
Η εικόνα του αγωνιστικού χώρου στο Παγκρήτιο Στάδιο ήταν αφοπλιστική ως προς την κατάστασή του καθώς σε καμία περίπτωση δεν θύμιζε ποδοσφαιρικό γήπεδο. Υπό αυτές τις συνθήκες, οι δύο ομάδες και η Stoiximan Superleague είχαν επαφές στη διάρκεια της ημέρας και τελικώς αποφασίστηκε ο αγώνας (4/10, 18:30) του ΟΦΗ με τον Άρη να πραγματοποιηθεί στο γήπεδο του Αστέρα Τρίπολης. Το μόνο που απομένει είναι η επίσημη ανακοίνωση της διοργανώτριας αρχής.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.