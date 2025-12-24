Μποροβήλος: «Ευθύνη και υποχρέωση να δουλέψουμε σκληρά για να ανταποδώσουμε την αφοσίωση»

Το μήνυμα του Αντιπροέδρου της ΠΑΕ Αστέρας AKTOR, Δημήτρη Μποροβήλου, για τις γιορτές των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς.

Εορταστικό κλίμα στην «οικογένεια» του Αστέρα AKTOR. Στο πλαίσιο των γιορτών των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς ο αντιπρόεδρος της «κιτρινομπλέ» ΠΑΕ, Δημήτρης Μποροβήλος, έστειλε το μήνυμα του και ευχές εκ μέρους των Αρκάδων, ενώ στάθηκε στην εντυπωσιακή συσπείρωση που υπάρχει γύρω από όλες τις ομάδες του κλαμπ.

Όσον αφορά τους παίκτες της πρώτης ομάδας βρίσκονται σε άδεια ώστε να περάσουν τα Χριστούγεννα με τις οικογένειες τους και να αποφορτιστούν τόσο σωματικά, όσο και πνευματικά. Οι παίκτες του Κρις Κόουλμαν προπονήθηκαν τελευταία φορά την Κυριακή (21/12), μετά την εντός έδρας ήττα από τον Άρη, κι εν συνεχεία ο Ουαλός τεχνικός έδωσε μια εβδομάδα άδεια στους ποδοσφαιριστές του.

Οι Κιτρινομπλέ είναι «ελεύθεροι» μέχρι τις 28/12 και από την ερχόμενη Δευτέρα θα επιστρέψουν στις εγκαταστάσεις του «Θεόδωρος Κολοκοτρώνης» για να ξεκινήσουν την προετοιμασία τους ενόψει του αγώνα με τον ΟΦΗ στο Ηράκλειο για το Κύπελλο Ελλάδας (6/1).

Το μήνυμα του Δημήτρη Μποροβήλου

«Εκ μέρους των ιδιοκτητών, κ. Δημήτρη Μπάκου και κ. Γιάννη Καϋμενάκη, της διοίκησης και σύσσωμης της οικογένειας του ASTERAS AKTOR θα ήθελα να εκφράσω τις πιο θερμές ευχές για τις εορτές των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς.

Χρόνια Πολλά, με υγεία, χαμόγελα και μόνο δημιουργικές στιγμές στους φιλάθλους μας και στις οικογένειές τους.

Στην ολοκλήρωση του 2025 οφείλουμε όλοι μας στον ASTERAS AKTOR να εκφράσουμε τις πιο ειλικρινείς ευχαριστίες μας στον κόσμο της ομάδας μας για την σπουδαία στήριξη σε όλα τα ποδοσφαιρικά τμήματα του συλλόγου μας, για την εντυπωσιακή συσπείρωση, τα αμέτρητα χιλιόμετρα που έκαναν για να βρίσκονται δίπλα στις ομάδες μας και τις πραγματικά όμορφες κιτρινομπλέ στιγμές.

Το μήνυμα που μας στέλνουν οι φίλαθλοι της ομάδας μας είναι για εμάς ευθύνη και υποχρέωση να δουλέψουμε σκληρά, με πίστη και φιλοδοξία για να ανταποδώσουμε την αφοσίωσή τους στον ΑΣΤΕΡΑ μας.

Ένα μεγάλο ευχαριστώ και στην μαθητική κοινότητα του Νομού μας, για την στήριξη και την ανταπόκριση στο κάλεσμά μας να έρθουν στο "Θεόδωρος Κολοκοτρώνης" στους εντός έδρας αγώνες της ομάδας μας και να στηρίξουν τους ποδοσφαιριστές μας.

Εύχομαι Χρόνια Πολλά, καλές γιορτές με όμορφες οικογενειακές στιγμές και ευτυχισμένο νέο έτος για όλο τον κόσμο».