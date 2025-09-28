Ο Ιταλός στράικερ με το γκολ του στο Αστέρας - ΠΑΟΚ έφτασε στα 6 γκολ σε 16 ματς κατά του ΠΑΟΚ ενώ τη δική του παράδοση έχει με τους Αρκάδες ο Ντεσπότοφ.

Ο έμπειρος στράικερ έκανε το 1-0 στο Αστέρας - ΠΑΟΚ. Με αυτό το τέρμα ο Φεντερίκο Μακέντα έφτασε στα 6 γκολ σε 16 συμμετοχές απέναντι στην ομάδα της Θεσσαλονίκης. Από την άλλη στον ίδιο αγώνα σκόραρε για το 1-1 ο Κίριλ Ντεσπότοφ που πλέον έχει 4 τέρματα σε 4 αγώνες με τους Αρκάδες.