Αστέρας Τρίπολης - ΠΑΟΚ: Ο Μακέντα έχει 6 γκολ απέναντι στον Δικέφαλο του Βορρά, ο Ντεσπότοφ έχει 4 με τους Αρκάδες
Ο Ιταλός στράικερ με το γκολ του στο Αστέρας - ΠΑΟΚ έφτασε στα 6 γκολ σε 16 ματς κατά του ΠΑΟΚ ενώ τη δική του παράδοση έχει με τους Αρκάδες ο Ντεσπότοφ.
Ο έμπειρος στράικερ έκανε το 1-0 στο Αστέρας - ΠΑΟΚ. Με αυτό το τέρμα ο Φεντερίκο Μακέντα έφτασε στα 6 γκολ σε 16 συμμετοχές απέναντι στην ομάδα της Θεσσαλονίκης. Από την άλλη στον ίδιο αγώνα σκόραρε για το 1-1 ο Κίριλ Ντεσπότοφ που πλέον έχει 4 τέρματα σε 4 αγώνες με τους Αρκάδες.
@Photo credits: eurokinissi
