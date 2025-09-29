Σιέλης: «Συγγνώμη από τον κόσμο, τα δώσαμε όλα αλλά δεν αρκεί»

Οι δηλώσεις του Χρίστου Σιέλη στην κάμερα της Cosmote TV μετά την ήττα του Παναιτωλικού από τον Παναθηναϊκό στο Αγρίνιο.

Ο Παναιτωλικός ούτε τώρα κατάφερε να κάνει «σεφτέ» στο Αγρίνιο, καθώς παρόλο που προηγήθηκε κόντρα τον Παναθηναϊκό, ηττήθηκε με ανατροπή. Ο Χρίστος Σιέλης βρήκε δίχτυα με κεφαλιά, όμως έπειτα από εξέταση του VAR το γκολ ακυρώθηκε για οφσάιντ για... εκατοστά.

Ο διεθνής Κύπριος στόπερ μίλησε στην κάμερα της Cosmote TV μετά το ματς και ζήτησε συγγνώμη από τον κόσμο, ο οποίος παρά τις αντίξοες καιρικές συνθήκες βρέθηκε στο γήπεδο του Αγρινίου για να στηρίξει τα Καναρίνια.

Οι δηλώσεις του Χρίστου Σιέλη

Για το ακυρωθέν γκολ: «Πραγματικά δε το έχω δει. Από ότι μου έχουν πει είναι πολύ οριακό. Δεν θέλω να μακρηγορήσω, συγγνώμη από τον κόσμο που ήρθε να μας δει σε τέτοιο καιρό. Πραγματικά τα δώσαμε όλα αλλά δεν αρκεί μόνο αυτό. Το μόνο που μπορούμε να κρατήσουμε από το παιχνίδι είναι η προσπάθεια των παιδιών και του κόσμου που ήρθε».

Για τον λόγο για τον οποίο ζητά συγγνώμη: «Θεωρώ ότι δεν βγαίνω μπροστά. Αυτό νιώθω. Είχε πάρα πολύ κόσμο σήμερα. Ήταν 95′ ο 12ος παίκτης μας. Μπράβο σε αυτούς που σε τέτοιες συνθήκες ήρθαν εδώ και μας βοήθησαν».

Για το αν η τύχη γύρισε την πλάτη στον Παναιτωλικό στο τέλος: «Δεν ξέρω αν είναι τύχη. Η ομάδα βγαίνει μπροστά. Κάναμε φάσεις, κάναμε προσπάθεια. Είναι κρίμα για αυτόν τον κόσμο να χάνουμε αυτό το παιχνίδι μέσα στην έδρα μας».

Για το αν έχει να δώσει μία υπόσχεση για τη συνέχεια: «Δουλειά, ξεκινάμε από αύριο πάλι. Θα τα δώσουμε όλα, στο 100% να κάνουμε αυτό το γήπεδο μία έδρα. Αυτό έκαναν σήμερα οι οπαδοί μας. Να το κάνουμε και εμείς για να τους δώσουμε λίγη χαρά».