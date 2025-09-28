Παναιτωλικός – Παναθηναϊκός: Το buzzer beater του Γερεμέγεφ (vid)
«Χρυσή αλλαγή» αποδείχθηκε για τον Χρήστο Κόντη ο Αλεξάντερ Γερεμέγεφ. Ο Σουηδός επιθετικός με γκολ στο 5ο λεπτό των καθυστερήσεων έκανε με κεφαλιά το 2-1 για τον Παναθηναϊκό κόντρα στον Παναιτωλικό, δίνοντας το πρώτο τρίποντο στους «πράσινους».
Η φάση ξεκίνησε από τον Ρενάτο Σάντσες που έβγαλε γλυκιά σέντρα στον Γερεμέγεφ που με την σειρά του με κεφαλιά νίκησε τον Τσάβες διαμορφώνοντας το τελικό 1-2. Αξίζει να σημειωθεί πως και τον Σάντσες στην αρχή της φάσης, αλλά και τον σκόρερ στην συνέχεια τον κάλυπτε ο Στάγιτς.
