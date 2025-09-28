Παρακάμερα Ολυμπιακού: Το... ξέσπασμα του Τσικίνιο μετά το 3-2, δείχνοντας το σήμα των Πειραιωτών (vid)
Σε μία παρακάμερα διάρκειας 6 λεπτών και 32 δευτερολέπτων ο Ολυμπιακός μέσω του καναλιού του έδειξε πλάνα πριν και μετά το 3-2 με τον Λεβαδειακό, εστιάζοντας στον κόσμο και τις αντιδράσεις του στην εξέδρα. Φυσικά σε πρώτο πλάνο βρίσκεται και η φάση με το γκολ του Τσικίνιο στο τέλος, με τον Πορτογάλο χαφ να κάνει το... ξέσπασμά του και δικαιολογημένα μετά την προσπάθειά του φωνάζοντας Vamos (Πάμε δηλαδή) και δείχνοντας το σήμα των Πειραιωτών.
