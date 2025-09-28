Δείτε ποιες είναι οι επιλογές του Ραζβάν Λουτσέσκου για το αρχικό σχήμα του ΠΑΟΚ στο σημερινό παιχνίδι απέναντι στον Αστέρα AKTOR για την 5η αγωνιστική της Stoiximan Super League.

Ο Ραζβάν Λουτσέσκου έχει προαναγγείλει κάποιες αλλαγές, όχι κάποιο εκτεταμένο rotation, με τον Ρουμάνο τεχνικό του ΠΑΟΚ να δίνει φανέλα βασικού σε τέσσερις ποδοσφαιριστές, που δεν ήταν στο αρχικό σχήμα του «Δικεφάλου» το απόγευμα της περασμένης Πέμπτης (25/9) κόντρα στη Μακάμπι Τελ Αβίβ για τη League Phase του Europa League.

Ποιες είναι οι αλλαγές που υπάρχουν στην ενδεκάδα των «ασπρόμαυρων» ενόψει του σημερινού ματς στο «Θεόδωρος Κολοκοτρώνης»; Πάμε να δούμε τις επιλογές του Λουτσέσκου.

Η επιστροφή του Λόβρεν στο κέντρο της άμυνας είναι η μία, ο Τέιλορ θα ξεκινήσει στο αριστερό άκρο, αντί του Μπάμπα, ενώ ο Καμαρά θα είναι δίπλα στον Μεϊτέ.

Ο Ντεσπόντοφ θα αντικαταστήσει τον Ζίβκοβιτς και ο Τσάλοφ θα ξεκινήσει αντί του Γιακουμάκη.

Η αρχική ενδεκάδα του ΠΑΟΚ: Παβλένκα, Κένι, Κεντζιόρα, Λόβρεν, Τέιλορ, Μεϊτέ, Καμαρά, Ντεσπόντοφ, Κωνσταντέλιας, Τάισον, Τσάλοφ.