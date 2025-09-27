Χιμένεθ: «Πολλές φορές το ποδόσφαιρο είναι αχάριστο»

Ο Μανόλο Χιμένεθ υποστήριξε ότι ο Άρης δεν πήρε αυτό που άξιζε απέναντι στον Πανσερραϊκό παρότι έκανε το καλύτερο παιχνίδι του επί ημερών του.

Ο Ισπανός προπονητής έδειξε σκασμένος στη συνέντευξη Τύπου μετά την ισοπαλία με τον Πανσερραϊκό. «Ήταν το καλύτερο παιχνίδι της ομάδας επί ημερών μου. Έχω ανάμικτα συναισθήματα. Είμαι χαρούμενος από τη στάση των παικτών μου στο γήπεδο και τη συμπεριφορά τους γιατί έκαναν ό,τι ακριβώς ζήτησα. Έτσι είναι το ποδόσφαιρο, πολλές φορές είναι αχάριστό. Παιχνίδια που αξίζεις να κερδίσεις βάσει απόδοσης, δεν τα κερδίζεις. Δεν έχω δει τα στατιστικά, νομίζω όμως ότι πατήσαμε είκοσι φορές στην περιοχή του αντιπάλου ο οποίος σκόραρε στην πρώτη ευκαιρία του και πήρε τον βαθμό», είπε αρχικά.

Εκεί ρωτήθηκε για τον εγκλωβισμό του Λορέν Μορόν από τους στόπερ του Πανσερραϊκού. «Είναι αλήθεια αλλά είχα πει και στα προηγούμενα παιχνίδια ότι πρέπει να προσέξουμε τον Μορόν. Είναι ο μοναδικός καθαρόαιμος επιθετικός μας ο οποίος είναι στο 100% και διαθέσιμος. Αντικαταστάτης του είναι ένα παιδί 19 ετών. Το ξαναλέω ότι είμαι χαρούμενος από τη συμπεριφορά της ομάδας και τον αριθμό των ευκαιριών μας παρότι έχουμε να διαχειριστούμε την έλλειψη επιθετικών. Ο επιθετικός είναι ένας σπεσιαλίστας. Ξέρει πώς να μπει στην περιοχή και να τελειώσει τις φάσεις. Η ομάδα έκανε τη δουλειά της με τα πολλά σουτ που έκανε. Ο Άλβαρο (Τεχέρο) έκανε όμορφα ξεμαρκαρίσματα κι έκανε καλά τη δουλειά του από τη δεξιά πλευρά δίνοντας πνοή στην ομάδα. Ελπίζω ότι σε δέκα-δεκαπέντε ημέρες θα μπουν όλοι οι τραυματίες στο πρόγραμμα για να έχουμε περισσότερες λύσεις».

Σε ερώτηση για το χειροκρότημα του κόσμου μετά το τέλος του αγώνα απάντησε ότι… «μας δίνει ψυχολογία και αυτοπεποίθηση. Ο κόσμος είναι έξυπνος, καταλαβαίνει και είδε μια ομάδα η οποία έκανε τα πάντα για να κερδίσει το παιχνίδι. Τα παιχνίδια δεν κερδίζονται με τη φανέλα αλλά με τη στάση του ποδοσφαιριστή που φοράει τη φανέλα και τη συμπεριφορά του στο γήπεδο. Και σήμερα είχαμε εξαιρετική συμπεριφορά παικτών».