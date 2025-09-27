Μεντιλίμπαρ: «Μέχρι στιγμής ο Λεβαδειακός ήταν ο καλύτερος αντίπαλός μας»

Οι δηλώσεις του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ στη συνέντευξη Τύπου που ακολούθησε μετά τη νίκη του Ολυμπιακού επί του Λεβαδειακού.

Ο Ολυμπιακός τα βρήκε... σκούρα κόντρα στον ιδιαίτερα μαχητικό Λεβαδειακό, στο Φάληρο, καθώς ισοφαρίστηκε δις στο Φάληρο, όμως τελικά κατάφερε να πάρει τη νίκη με 3-2. Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ μίλησε στη συνέντευξη Τύπου που ακολούθησε και έβγαλε το «καπέλο» στην ομάδα του Νίκου Παπαδόπουλου, ενώ έκανε αναφορά στο ερχόμενο ματς με την Άρσεναλ.

Η συνέντευξη Τύπου του Μεντιλίμπαρ

Παραμένετε αήττητοι στη φετινή σεζόν. Πώς νιώθετε για αυτό και πώς βλέπετε τη συνέχεια που αντιμετωπίζετε την Άρσεναλ και τον ΠΑΟΚ;

«Νομίζω ότι η νίκη κια η ήττα πολλές φορές εξαρτάται από μικρές λεπτομέρειες. Ο σκοπός είναι να προετοιμάζεσαι καλά για να προσέχεις τις λεπτομέρειες. Η ήττα αργά ή γρήγορα θα έρθει, αλλά όσο πιο αργά τόσο το καλύτερο. Παίρνουμε ένα-ένα τα ματς, αντιμετωπίζουμε ξεχωριστά κάθε αντίπαλο και κάθε διοργάνωση. Στόχος είναι να ξεκουραστούμε και να προετοιμάσουμε το επόμενο παιχνίδι».

Δεν ήταν καλός ο Ολυμπιακός ή ο Λεβαδειακός ήταν πολύ καλός και εξελίχθηκε το παιχνίδι έτσι;

«Ο Λεβαδειακός ήταν πάρα πολύ καλός, ήταν μία δυνατή ομάδα, μας ισοφάρισε δύο φορές και μας δυσκόλεψε μέχρι τέλους. Δεν ήταν εύκολο να έρθει και να παίξει όπως έπαιξε ο Λεβαδειακός. Εως τώρα ήταν ο καλύτερος αντίπαλός μας».

Μπορεί ο Λεβαδειακός να μην έχει το όνομα ή τους μεγάλους παίκτες, αλλά ήταν ένα καλό τεστ ενόψει της Άρσεναλ;

«Ήταν ένα καλό τεστ για σήμερα, τώρα το τι θα γίνει στην Άρσεναλ θα δούμε. Ο Λεβαδειακός είναι μία καλή ομάδα κι αν συνεχίσει έτσι, τότε θα βρίσκεται ψηλά».

Μέχρι την περασμένη Κυριακή ο Ολυμπιακός δεν είχε δεχτεί τέρμα, αλλά δέχτηκε από Παναθηναϊκό, Αστέρα Τρίπολης και Λεβαδειακό. Τα γκολ προήλθαν από ατομικά λάθη στο ξεκίνημα των φάσεων. Πώς εξηγείτε όμως ότι η ομάδα σας έβρισκε γρήγορα αντίδραση;

«Ξέρω ότι κάθε φορά που δεχόμαστε ένα γκολ, ψάχνουμε να δούμε ποιος φταίει. Το ποδόσφαιρο αποτελείται από λάθη και επιτυχίες. Αυτό που προσπαθείς να κάνεις είναι λιγότερα λάθη και περισσότερες επιτυχίες. Συνήθως όμως γίνονται λάθη και αυτό που κρατάμε είναι η καλή αντίδραση. Αντιδράσαμε γρήγορα μετά τα γκολ του Λεβαδειακού. Όσο έχουμε αυτή την ικανότητα να αντιδράμε, προχωράμε».

Αν σας ζητούσαμε να μας πείτε ένα πράγμα που σας άρεσε από την ομάδα και ένα που δεν σας άρεσε, ποια θα ήταν αυτά;

«Μου άρεσε η αντίδραση και δεν μου άρεσε η ευκολία με την οποία επιτρέπαμε στον αντίπαλο να κάνει το παιχνίδι του και να γίνεται επικίνδυνος».