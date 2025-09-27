Παναθηναϊκός: Χωρίς Ντραγκόφσκι και Ντέσερς στο Αγρίνιο
O Παναθηναϊκός ολοκλήρωσε την προετοιμασία του για τον αγώνα με τον Παναιτωλικό στο Αγρίνιο, με μεσημεριανή προπόνηση στο «Γ. Καλαφάτης». Το πρόγραμμα περιελάμβανε προθέρμανση, rondo, τακτική και παιχνίδι στο μισό γήπεδο.
Μέρος του προγράμματος ακολούθησε ο Ντραγκόφσκι, ενώ ατομικό έκανε ο Ντέσερς λόγω ενοχλήσεων στην ποδοκνημική. Το πρόγραμμα θεραπείας του συνέχισε ο Πελίστρι. Και οι τρεις δεν θα είναι στη διάθεση του Χρήστου Κόντη για το ματς με τα Καναρίνια.
Η αποστολή του Παναθηναϊκού
Λαφόν, Κότσαρης, Καλάμπρια, Τσιριβέγια, Τουμπά, Σιώπης, Σάντσες, Ζαρουρί, Τετέ, Μπακασέτας, Πάλμερ – Μπράουν, Ίνγκασον, Τσέριν, Μαντσίνι, Σφιντέρσκι, Ταμπόρδα, Μλαντένοβιτς, Κώτσιρας, Γερεμέγεφ, Τζούριτσιτς, Πάντοβιτς, Κυριακόπουλος.
