Απαγόρευση οργανωμένης μετακίνησης οπαδών του Παναθηναϊκού ανακοίνωσαν οι αρμόδιες αρχές, ενόψει του αυριανού (28/9, 21:00) ματς με τον Παναιτωλικό στο Αγρίνιο.

Το βράδυ της Κυριακής (28/9) στις 21:00, ο Παναθηναϊκός φιλοξενείται από τον Παναιτωλικό, σε ένα κρίσιμο εκτός έδρας παιχνίδι για την 5η αγωνιστική της Stoiximan Superleague.

Μετά το σπουδαίο διπλό στη Βέρνη επί της Γιούνγκ Μπόις με 1-4 στην πρεμιέρα του Εuropa League, το «τριφύλλι» θέλει να πάρει και την πρώτη του νίκη στο πρωτάθλημα, καθώς έχει μαζέψει μόλις 2 πόντους σε 3 αναμετρήσεις (έχει αγώνα λιγότερο). Ωστόσο, η προσπάθεια στο Αγρίνιο θα γίνει χωρίς την παρουσία των οργανωμένων φίλων των «πρασίνων». Η σχετική σύσκεψη ασφαλείας αποφάσισε την απαγόρευση μετακίνησης (μαζικά), κάτι που γνωστοποιήθηκε με επίσημη ανακοίνωση.

«H Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Δυτικής Ελλάδας, ενημερώνει τους πολίτες ότι, κατά την διεξαγωγή του ποδοσφαιρικού αγώνα της 5ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος της Super League 1, αγωνιστικής περιόδου 2025 – 2026, μεταξύ των ομάδων: ΠΑΕ ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ-ΠΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ, ο οποίος θα διεξαχθεί την Κυριακή 28-9-2025 και ώρα 21:00, στο γήπεδο του Παναιτωλικού στο Αγρίνιο, απαγορεύεται η οργανωμένη μετακίνηση των φιλάθλων της φιλοξενούμενης ομάδας Π.Α.Ε. ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ, για το γήπεδο του Παναιτωλικού, για λόγους διαφύλαξης της δημόσιας τάξης και ασφάλειας.

Η απαγόρευση οργανωμένης μετακίνησης των φιλάθλων της φιλοξενούμενης ομάδας Π.Α.Ε. ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ πραγματοποιείται έπειτα από απόφαση του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού».